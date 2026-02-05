"Caso Policlinico Riuniti: perché il concorso per comunicatori va ritirato immediatamente" IMMAGINE IN ALLEGATO

Il bando indetto la scorsa estate – quasi in sordina – dal Policlinico Riuniti di Foggia per la selezione di uno “specialista in comunicazione istituzionale” non è soltanto un atto amministrativo discutibile: rappresenta un potenziale vulnus alla libertà di stampa e alla dignità della professione giornalistica in Puglia.

La levata di scudi di Assostampa e dell’Ordine dei Giornalisti (OdG) della Puglia non può essere liquidata come una mera formalità sindacale, ma va letta per ciò che è: una necessaria difesa della trasparenza pubblica e del rispetto delle regole.

Un ufficio stampa “fai-da-te” e i rischi di abusivismo

Al centro della bufera c’è la gestione del Direttore Generale, Giuseppe Pasqualone. Le organizzazioni di categoria contestano una conduzione della comunicazione istituzionale che sembra ignorare il quadro normativo vigente, a partire dalla Legge 150/2000.

Il punto più critico è rappresentato dalla firma dei comunicati stampa istituzionali: risulta quantomeno singolare, se non apertamente illegittimo, che tali documenti vengano sottoscritti direttamente dal Direttore Generale, attività che la legge riserva esclusivamente agli iscritti all’Albo dei giornalisti.

Proprio su questo aspetto, i legali di OdG e Assostampa starebbero valutando l’ipotesi di una denuncia per esercizio abusivo della professione.

Le ombre sul concorso: sospetti e anomalie

Oltre ai profili di legittimità, il dibattito si sposta su un terreno ancora più scivoloso: quello della trasparenza concorsuale.

Commissione inadeguata. Le sigle sindacali denunciano presunte anomalie nella composizione della commissione esaminatrice, ritenuta non idonea a valutare competenze tecniche così specifiche.

Il “fantasma” del favorito. Negli ambienti giornalistici foggiani circolano indiscrezioni pesanti: il sospetto è che il bando possa essere un vero e proprio “vestito su misura” per un noto professionista della Capitanata, che già collaborerebbe alla redazione di contenuti istituzionali non firmati.

Se tali voci trovassero conferma, ci troveremmo di fronte a una grave violazione del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione. Un concorso pubblico deve garantire pari condizioni di accesso a tutti, senza corsie preferenziali né regie occulte.

Un’umiliazione per la categoria

Proseguire su questa strada significa umiliare centinaia di colleghi che operano con correttezza e professionalità sul territorio. La comunicazione istituzionale di un ente sanitario strategico come il Policlinico di Foggia non può essere gestita come una questione privata, né ridotta a strumento di propaganda privo di filtri deontologici.

Perché il bando va ritirato

Trasparenza: occorre fugare ogni dubbio sulla composizione della Commissione e sull’eventuale esistenza di candidati “ombra”.

Legalità: va ristabilito il confine tra gestione amministrativa e informazione professionale.

Etica: la salute pubblica merita una comunicazione corretta, trasparente e firmata da chi ne ha titolo e responsabilità.

L’appello è chiaro: il Direttore Generale Pasqualone faccia un passo indietro, annulli il bando in autotutela e riapra un confronto serio con gli organismi di categoria, per restituire a Foggia un ufficio stampa degno di questo nome.