EX GARDEN VILLAGE // Cassano delle Murge, revocata la confisca dell'ex Garden Village
5 Febbraio 2026 - ore  17:57

ANTONELLA LOPEZ // Uccisa a 19 anni in discoteca a Molfetta: 18 anni e 8 mesi al killer, 4 anni e mezzo al nipote del boss
5 Febbraio 2026 - ore  17:52

Cassano delle Murge, revocata la confisca dell'ex Garden Village

EX GARDEN VILLAGE Cassano delle Murge, revocata la confisca dell’ex Garden Village

Dopo 40 anni e nove processi i terreni tornano ai proprietari

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Cronaca // L'inchiesta //

CASSANO DELLE MURGE (Bari) – Si chiude dopo quasi quarant’anni e nove procedimenti giudiziari una delle più complesse vicende urbanistiche del Barese. La Corte di Cassazione ha disposto in via definitiva la revoca della confisca dei terreni dell’ex Garden Village, alla periferia di Cassano delle Murge, ordinandone la restituzione ai legittimi proprietari.

La lottizzazione, realizzata negli anni Ottanta, era stata dichiarata abusiva perché ricadente in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico per la vicinanza alla Foresta Mercadante. Nel frattempo, però, il Comune aveva acquisito i suoli e avviato un progetto di rigenerazione urbana, destinando parte degli immobili ad attività socio-educative.

La vicenda prende avvio nel 1985, quando un imprenditore ottiene dal Comune il via libera alla costruzione di un complesso residenziale composto da 17 edifici. Pochi mesi dopo l’inizio dei lavori, un decreto ministeriale impone sull’area un vincolo di inedificabilità. Una successiva variante progettuale rende necessarie nuove autorizzazioni, che devono confrontarsi con la normativa sopravvenuta: da qui la dichiarazione di lottizzazione abusiva.

Nel 1997 arriva il sequestro del complesso e, l’anno successivo, la condanna del proprietario con confisca dei terreni. Da allora si susseguono assoluzioni, annullamenti con rinvio e nuove sentenze: nel 2001 la Corte d’Appello di Bari revoca la confisca, decisione poi annullata dalla Cassazione; nel 2003 un nuovo giudizio conferma la condanna; nel 2004 un ulteriore annullamento; nel 2006 i giudici dichiarano la prescrizione dei reati ma confermano la confisca, resa definitiva dalla Cassazione nel 2008.

I terreni passano così al patrimonio comunale. Ma la battaglia giudiziaria del proprietario non si ferma. Nel 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo dichiara la confisca illegittima, condannando lo Stato italiano al risarcimento di 10mila euro per danno morale. Nel 2024, la stessa Corte dispone anche la restituzione dei suoli e quantifica in 100mila euro il danno materiale.

Nonostante il pagamento dei risarcimenti, la restituzione non era ancora avvenuta. L’ultimo ricorso, presentato dall’imputato assistito dall’avvocato Alessandro Dello Russo, ha portato ora alla decisione definitiva della Cassazione: confisca revocata e terreni da restituire.

Resta aperta la questione del futuro dell’area e degli interventi pubblici realizzati negli anni dal Comune, che dovranno ora confrontarsi con una sentenza destinata a riaccendere il dibattito su urbanistica, vincoli paesaggistici e responsabilità dello Stato.

Lo riporta l’Ansa.

LASCIA UN COMMENTO