CERIGNOLA – Arriva l’autorizzazione al subappalto nell’ambito dei lavori PNRR per la riconversione in asilo nido dell’ex scuola media statale annessa all’Istituto Sacro Cuore “Antonietta Rosati”, in via Rosati. Il provvedimento (Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. 132 del 3 febbraio 2026, Reg. Sett. 38 del 30 gennaio 2026) riguarda l’intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, con CUP J38H25000410006, nell’ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 (“Piano per asili nido”).

La determina ricostruisce il quadro tecnico-amministrativo: approvazione dei livelli progettuali (PFTE, progetto esecutivo e piano di sicurezza e coordinamento), decisione a contrarre e procedura di affidamento svolta in via telematica sulla piattaforma Traspare, tramite la CUC del Tavoliere. L’aggiudicazione ha visto come operatore economico individuato il Consorzio Stabile Cantiere Italia, con un ribasso del 18,81% e un importo di aggiudicazione che – secondo l’atto – ammonta a 547.535,07 euro oltre 12.419,37 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%.

All’interno dell’esecuzione, la richiesta di subappalto viene presentata dal Consorzio per affidare all’impresa ITI Costruzioni S.r.l. (con sede a Cerignola) le lavorazioni indicate nel contratto di subappalto, per un importo al netto IVA di 195.883,82 euro (comprensivi di 7.500 euro di oneri di sicurezza interni aziendali). La comunicazione è corredata da ampia documentazione (SOA, dichiarazioni, POS, DURC, visura, iscrizione CCIAA e altri atti indicati nel provvedimento).

Uno dei punti centrali è la verifica dei requisiti: la stazione appaltante dà atto di aver svolto controlli tramite FVOE 2.0 nei confronti della ditta subappaltatrice, con riscontro regolare su DURC, visura camerale, casellari, condizioni fiscali e altri elementi elencati. La determina richiama inoltre il quadro normativo sul subappalto, ribadendo le condizioni: qualificazione del subappaltatore, assenza di cause di esclusione e indicazione delle lavorazioni subappaltabili già in fase di offerta.

Sul piano contabile, l’atto non si limita all’autorizzazione ma prevede anche la rimodulazione degli impegni: viene disposto il disimpegno della somma corrispondente dall’impegno originario e, contestualmente, il sub-impegno in favore dell’impresa subappaltatrice per 195.883,82 euro oltre IVA al 10%, per un totale di 215.472,20 euro, con indicazione dei capitoli e degli estremi contabili.

Nel dispositivo si ribadisce che l’autorizzazione è subordinata alle condizioni di legge, in particolare agli obblighi su sicurezza, contribuzione e assicurazione dei lavoratori, e che l’Ente potrà revocare il subappalto qualora verifiche successive non risultassero positive. Sono previste inoltre le comunicazioni a impresa aggiudicataria, subappaltatrice, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, oltre alla pubblicazione all’albo pretorio online.

In una fase in cui la realizzazione di nuovi posti per la prima infanzia è una priorità nazionale e locale, l’autorizzazione al subappalto rappresenta un passaggio operativo che, nei cantieri PNRR, può incidere sui tempi di lavorazione e sulla capacità di rispettare cronoprogrammi e rendicontazioni.

A cura di Giovanna Tambo.