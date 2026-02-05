Cerignola, Duomo Tonti: rettificata la determina sull’incarico per il progetto illuminotecnico PFTE

CERIGNOLA – Un atto di rettifica chiarisce l’oggetto dell’affidamento relativo al progetto illuminotecnico per la valorizzazione del Duomo Tonti: il Comune di Cerignola ha precisato che l’incarico affidato alla società Astrapto S.r.l. riguarda esclusivamente la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), e non anche altri livelli progettuali. La determinazione dirigenziale (Reg. Gen. 113 del 30 gennaio 2026, Reg. Sett. 35 del 27 gennaio 2026) interviene su una precedente rettifica (D.D. 1327/129 del 3 novembre 2025), evidenziando un errore materiale nella descrizione del livello progettuale.

Nel provvedimento si ripercorrono passaggi e scelte amministrative: la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico cittadino, inserita nelle linee programmatiche del DUP, e l’impegno di risorse (40 mila euro) per l’incarico collegato alla nuova illuminazione del Duomo, finalizzata – si legge – a esaltarne l’opera anche nelle ore serali. Nell’iter viene ricordato che in precedenti atti erano già intervenute correzioni per distinguere tra progettazione e direzione lavori, arrivando poi alla necessità attuale di precisare con esattezza l’oggetto dell’incarico.

La determinazione spiega che, a valle di verifiche istruttorie interne sulla documentazione disponibile, si è reso necessario puntualizzare che il livello progettuale affidato non comprende il progetto esecutivo: l’affidamento riguarda il solo PFTE, indicato come primo livello della progettazione e fase propedeutica e obbligatoria rispetto agli step successivi.

Sul piano economico, l’atto riporta un aggiornamento dell’importo in base al calcolo della parcella per la redazione del solo PFTE, determinata secondo il DM 17 giugno 2016 (come richiamato nel provvedimento in relazione al quadro normativo dei contratti). L’importo indicato è di 23.199,74 euro oltre IVA al 22% (5.103,94 euro), per un totale di 28.303,68 euro. Il CIG associato all’affidamento è B0E1EF48FC, e l’imputazione di spesa viene riportata sul capitolo di riferimento, con indicazione dell’impegno e del residuo.

L’atto dà conto anche degli adempimenti amministrativi e contabili: regolarità contributiva, tracciabilità dei flussi finanziari, pareri e visti di regolarità contabile e copertura finanziaria, oltre alle attestazioni in materia di conflitto di interessi per i soggetti coinvolti (dirigente e RUP). Nella parte dispositiva vengono ribaditi gli elementi essenziali ex art. 192 del TUEL: finalità (progetto illuminotecnico per il Duomo), oggetto del contratto (progettazione PFTE) e forma (affidamento diretto).

In sostanza, non un nuovo affidamento ma un chiarimento formale che evita ambiguità sul perimetro dell’incarico: un passaggio che, seppure tecnico, incide sulla trasparenza e sulla corretta lettura degli atti, soprattutto quando si tratta di interventi su beni identitari e simbolici per la città.

A cura di Giovanna Tambo.