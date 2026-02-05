Edizione n° 5967

Home // Cerignola // Cerignola, nuova caserma dei Carabinieri: avviso esplorativo della Prefettura

CERIGNOLA CARABINIERI Cerignola, nuova caserma dei Carabinieri: avviso esplorativo della Prefettura

La Prefettura di Foggia ha avviato un’indagine di mercato per verificare la disponibilità di un immobile da destinare a eventuale nuova sede

Cerignola, nuova caserma dei Carabinieri: avviso esplorativo della Prefettura

Stazione Carabinieri di Cerignola - Immagine d'archivio

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Cerignola // Politica //

CERIGNOLA – La Prefettura di Foggia ha avviato un’indagine di mercato per verificare la disponibilità di un immobile da destinare a eventuale nuova sede della Caserma dei Carabinieri di Cerignola. L’atto, formalizzato come “avviso esplorativo”, punta a individuare sul territorio comunale uno stabile idoneo dal punto di vista logistico, strutturale e funzionale, in linea con le esigenze del Comando Provinciale.

Nel documento si chiarisce che l’iniziativa si inserisce nelle direttive in materia di locazioni passive provenienti dal Ministero dell’Interno e dalla Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio. La Prefettura, quindi, non bandisce una gara per lavori né un acquisto, ma sollecita manifestazioni di interesse da parte di proprietari disponibili a proporre immobili in locazione, anche temporanea, purché conformi ai requisiti richiesti.

I requisiti elencati sono articolati e riguardano più piani: conformità urbanistica ed edilizia, agibilità, compatibilità della destinazione d’uso con gli strumenti urbanistici, conformità impiantistica, superamento delle barriere architettoniche, tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi e certificazione energetica. In altre parole, l’immobile dovrà essere “pronto” o comunque regolarizzabile in modo coerente con gli standard richiesti per un presidio dell’Arma.

Per l’eventuale sottoscrizione dei contratti di locazione – precisa l’avviso – saranno necessari, tra gli altri, il prescritto nulla osta alla stipula e la verifica della congruità della spesa da parte dell’Agenzia del Demanio, oltre alle autorizzazioni ministeriali. Ai proprietari viene richiesto di produrre specifica documentazione: una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato sulla rispondenza dell’immobile alle normative richiamate, la documentazione antincendio (o certificazione tecnica alternativa nei casi previsti), l’attestato di prestazione energetica e la segnalazione certificata di agibilità.

C’è anche un passaggio sui termini: le proposte dovranno pervenire entro il termine perentorio del 23 marzo 2026 al Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, via PEC, con indicazione del canone (non superiore a quello attualmente corrisposto, come specificato nel documento), della durata della locazione (non inferiore a sei anni) e della facoltà, per il conduttore, di recesso anticipato con preavviso di sei mesi, senza oneri per l’amministrazione in caso di nuove esigenze logistiche o funzionali.

L’avviso chiarisce inoltre che l’indagine di mercato non costituisce un impegno a contrarre: la Prefettura si riserva di valutare l’opportunità di avviare o meno una trattativa formale, che resterebbe comunque subordinata ai passaggi autorizzativi previsti. La pubblicazione dell’avviso, infine, viene indicata anche sul sito istituzionale prefettizio e trasmessa al Comune per l’affissione all’albo pretorio.

In sintesi, un’azione preliminare che mira a “mappare” il mercato locale e verificare se esistano immobili idonei, con l’obiettivo – se le condizioni amministrative e tecniche lo consentiranno – di migliorare la logistica e l’operatività di un presidio di sicurezza fondamentale per il territorio.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

