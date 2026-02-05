Edizione n° 5968

BALLON D'ESSAI

EX GARDEN VILLAGE // Cassano delle Murge, revocata la confisca dell’ex Garden Village
5 Febbraio 2026 - ore  17:57

CALEMBOUR

ANTONELLA LOPEZ // Uccisa a 19 anni in discoteca a Molfetta: 18 anni e 8 mesi al killer, 4 anni e mezzo al nipote del boss
5 Febbraio 2026 - ore  17:52

Home // Foggia // Consorzio Asi di Foggia, De Paolis confermato presidente: elezione all’unanimità

CONFERMA DE PAOLIS Consorzio Asi di Foggia, De Paolis confermato presidente: elezione all’unanimità

De Paolis, 67 anni, già primo dirigente della Polizia di Stato, era stato nominato commissario straordinario del Consorzio dalla Giunta regionale nel dicembre 2019.

IL DR. AGOSTINO DE PAOLIS (FONTE IMAGE: RAINEWS24 - da foggiatoday)

IL DR. AGOSTINO DE PAOLIS (FONTE IMAGE: RAINEWS24 - da foggiatoday)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

Agostino De Paolis resta alla guida del Consorzio Asi di Foggia. L’assemblea generale dell’ente ha rieletto all’unanimità il sindaco di Accadia alla presidenza del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale, confermandone la leadership alla vigilia delle elezioni amministrative di primavera che interesseranno il suo Comune.

De Paolis, 67 anni, già primo dirigente della Polizia di Stato, era stato nominato commissario straordinario del Consorzio dalla Giunta regionale nel dicembre 2019. Un anno più tardi, con la ricostituzione degli organi di governo, era stato eletto presidente, incarico ora rinnovato con il pieno consenso dei componenti dell’assemblea.

Il Consorzio Asi di Foggia comprende gli agglomerati industriali di Ascoli Satriano, Bovino, Incoronata, Lucera, San Severo e Manfredonia–Monte Sant’Angelo, rappresentando uno snodo strategico per lo sviluppo produttivo della Capitanata.

Nel corso della stessa seduta è stato rinnovato anche il Consiglio di amministrazione. Confermati Francesco Bonito, sindaco di Cerignola, Antonio Metauro, presidente di Confcommercio, ed Emilio Paglialonga in rappresentanza di Confapi. Fa il suo ingresso nel Cda Potito Salatto, presidente di Confindustria Foggia, che subentra a Nicola Gatta, ex sindaco di Candela e attuale consigliere regionale, dimissionario.

Il Consorzio Asi, ente pubblico economico deputato all’infrastrutturazione e alla gestione delle aree produttive di rilevanza regionale, è chiamato nei prossimi anni a gestire importanti investimenti finanziati con risorse pubbliche, inseriti nel Programma triennale delle attività 2026-2028.

Tra gli interventi ritenuti strategici figurano la realizzazione della piattaforma logistica ferroviaria integrata dell’Incoronata, la dismissione dei nastri trasportatori nel porto industriale di Manfredonia e il riutilizzo della linea ferroviaria Foggia–Manfredonia, con il ripristino del raccordo tra la stazione di Frattarolo e il bacino degli Alti Fondali. Lo riporta FoggiaToday.it.

LASCIA UN COMMENTO