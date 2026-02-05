Con recente provvedimento, il Tribunale di Foggia ha condannato per diffamazione aggravata a mezzo stampa gli autori di una serie di articoli pubblicati nel dicembre 2020, su una testata giornalistica della Provincia di Foggia, riconoscendo il risarcimento dei danni in favore di Danilo Maffei, già consigliere comunale del capoluogo dauno.

Secondo quanto accertato in sede giudiziaria, le pubblicazioni contestate contenevano affermazioni false e gravemente lesive della reputazione dell’ex amministratore, collegando in maniera artificiosa la sua attività politica a vicende del tutto estranee alla sua sfera personale e istituzionale. In uno degli articoli, inoltre, gli venivano attribuite dimissioni dal Consiglio comunale mai rassegnate.

La sentenza ha evidenziato come tali contenuti non fossero fondati su fatti veri né su verifiche attendibili, ma su illazioni e ricostruzioni infondate, ritenute eccedenti i limiti del diritto di cronaca. Il giudice ha ribadito che la libertà di informazione non può trasformarsi in uno strumento di delegittimazione personale, soprattutto quando riguarda un amministratore pubblico, la cui credibilità rappresenta un elemento essenziale dell’esercizio del mandato istituzionale.

Soddisfazione è stata espressa da Danilo Maffei, che ha ringraziato il proprio legale, Roberto Eustachio Sisto, per la competenza e la determinazione con cui ha seguito il procedimento. La condanna, ha sottolineato, costituisce non solo un riconoscimento di giustizia, ma anche un monito sull’importanza del rispetto della verità e della dignità delle persone nel dibattito pubblico.