Una famiglia è stata trovata senza vita in un’abitazione in località Rughi, nel comune di Porcari, in provincia di Lucca, a causa di una grave intossicazione da monossido di carbonio. Le vittime sono quattro persone: padre, madre e due figli di 15 e 22 anni. Una quinta persona, il fratello del capofamiglia, è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa.

L’allarme è scattato in serata, dopo le 20, quando un parente, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con automedica e ambulanze, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Tre militari dell’Arma, entrati nell’appartamento, avrebbero riportato lievi sintomi di intossicazione.

I vigili del fuoco hanno fatto accesso all’abitazione nel tentativo di salvare gli occupanti. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma, accertato il decesso delle quattro persone, il mezzo è stato fatto rientrare. Restano da chiarire l’orario esatto della morte e le cause precise dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, il monossido di carbonio si sarebbe sprigionato da una caldaia malfunzionante. Le vittime, di origine albanese, avevano rispettivamente 48 e 43 anni i genitori, mentre i figli avevano 22 e 15 anni. Sono in corso accertamenti tecnici per stabilire la dinamica e confermare l’origine della fuga di gas.

Lo riporta leggo.it.