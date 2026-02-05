Foggia, quarant’anni di faide: la lunga scia di sangue della “Società”

L’omicidio di Alessandro Moretti, nipote del boss Rocco Moretti, assassinato la sera del 15 gennaio, potrebbe segnare l’avvio di una nuova guerra di mafia a Foggia. Sarebbe l’ottava nella storia della “Società foggiana”, la quarta mafia d’Italia, protagonista di quarant’anni di faide che dal 1986 al 2016 hanno lasciato sul terreno 42 morti ammazzati, due lupare bianche, 23 agguati falliti e 30 condanne per omicidio, tra cui sei ergastoli.

La prima guerra esplose tra il 1986 e il 1989 e coincise con lo sterminio del gruppo Laviano da parte dell’asse Rizzi-Moretti. Non fu un semplice regolamento di conti, ma la nascita violenta della “Società” come organizzazione mafiosa strutturata. Il bilancio fu pesantissimo: otto uccisi, una lupara bianca, sequestri e una lunga scia di processi. L’episodio simbolo fu la strage al circolo Bacardi, con quattro morti, che sancì il dominio del clan vincente.

La seconda faida, tra il 1990 e il 1993, segnò un cambio al vertice con l’ascesa di Roberto Sinesi, rafforzata dall’alleanza con Vincenzo Parisi, figura storica della criminalità foggiana. Fu una fase meno sanguinosa, ma decisiva negli equilibri interni, con omicidi mirati, lupare bianche e nessuna condanna definitiva.

Con la terza guerra tra 1998 e 1999 la “Società” smise di essere un blocco unitario e si trasformò in clan contrapposti. A fronteggiarsi furono i Trisciuoglio-Prencipe e i Sinesi-Francavilla. Il punto di non ritorno fu l’omicidio di Mario Francavilla, che innescò una spirale di vendette culminata in 12 omicidi e agguati spettacolari, uno dei quali costò la vita a un cittadino innocente.

La quarta guerra, la più cruenta, si consumò tra 2002 e 2003: 14 omicidi in 15 mesi, 12 condanne e cinque ergastoli. Al centro dello scontro, il controllo delle estorsioni. Protagonista assoluto fu Franco Vitagliani, sicario condannato a più ergastoli, simbolo della ferocia di quella stagione.

La quinta faida esplose tra 2007 e 2008 e ruotò attorno al racket dei funerali, il business del caro estinto. Due omicidi irrisolti e numerosi tentativi di assassinio segnarono lo scontro tra Moretti-Pellegrino e Sinesi-Francavilla, con feriti anche estranei agli ambienti criminali.

Nel 2011 scesero in campo le nuove leve dei clan: due omicidi e due tentati omicidi, tutti rimasti senza colpevoli, a testimonianza di una mafia capace di rigenerarsi nonostante arresti e processi.

L’ultima mattanza, tra 2015 e 2016, vide nuovamente contrapposti i Sinesi-Francavilla e i Moretti-Pellegrino-Lanza. Il bilancio fu di tre morti, numerosi feriti, tra cui un bambino, e nove condanne, con blitz decisivi delle forze dell’ordine che evitarono un’escalation ancora più grave.

Oggi, dopo decenni di sangue e vendette, il timore è che la storia possa ripetersi. L’omicidio Moretti riapre ferite mai rimarginate e lascia sospeso un interrogativo pesante: la “Società” è pronta a tornare in guerra?

