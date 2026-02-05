Foggia, scontro frontale tra due monopattini in piazza Giordano: due ragazzi in codice rosso

Attimi di paura poco fa nel centro di Foggia, dove due monopattini elettrici si sono scontrati frontalmente in piazza Giordano, una delle aree più frequentate della città. Nell’impatto sono rimasti feriti due ragazzi, entrambi soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia.

Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto mentre i due giovani percorrevano la piazza in direzioni opposte. Violento l’urto, che li ha scaraventati a terra davanti a numerosi passanti. Immediata la richiesta di aiuto e l’arrivo dei sanitari, che hanno prestato le prime cure sul posto prima del trasferimento urgente al pronto soccorso.

Le condizioni dei feriti sono serie, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul loro stato di salute. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza dei monopattini elettrici, sempre più diffusi soprattutto tra i giovani, ma spesso utilizzati senza il rispetto delle regole previste dal Codice della Strada.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI