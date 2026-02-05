Foggia, 5 FEBBRAIO 2026. Un passaggio tecnico, ma decisivo per la vita quotidiana della città: la Giunta comunale di Foggia ha approvato lo schema della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026-2028 e lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, corredato degli allegati previsti dal Testo unico degli enti locali e dall’armonizzazione contabile. Il via libera è arrivato nella seduta del 4 febbraio 2026, presieduta dalla sindaca Maria Aida Tatiana Episcopo, con l’atto che ora spalanca la fase più delicata: l’esame in Consiglio comunale.

In concreto, la delibera mette nero su bianco l’impalcatura che regge le scelte di spesa e di investimento del triennio. La NADUP viene aggiornata per riallineare la programmazione alle esigenze finanziarie emerse dagli uffici e agli scenari normativi, rendendo coerenti obiettivi, risorse e priorità con le previsioni inserite nel previsionale. È un passaggio obbligato: il DUP costituisce atto presupposto per l’approvazione del bilancio e deve guidare, non inseguire, le scelte contabili. Nel testo vengono richiamati gli articoli di legge che scandiscono tempi, procedure e principi: un lessico apparentemente freddo che, però, incide su servizi, manutenzioni, sociale, scuola e capacità di risposta dell’ente.

Tra i numeri che fotografano la situazione spicca il risultato di amministrazione 2024, rideterminato con il rendiconto: 131.446.580,83 euro complessivi, con una parte accantonata di 100.570.492,34 euro e una parte disponibile pari a 18.782.931,03 euro. Sul tavolo c’è anche il risultato presunto al 31 dicembre 2025: 141.621.526,32 euro, con parte accantonata di 112.383.107,25 euro, parte vincolata di 9.852.169,59 euro, parte destinata agli investimenti di 2.668.909,28 euro e parte disponibile di 16.717.340,20 euro. Dati che, letti insieme, raccontano un ente “ingessato” da accantonamenti e vincoli, e dunque chiamato a muoversi con prudenza per non compromettere gli equilibri.

Nel bilancio 2026-2028 è prevista inoltre l’applicazione di avanzo presunto accantonato per 5.666.215,25 euro. La quota include 466.215,25 euro legati al rimborso del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL), destinati a copertura di spese correnti del 2026, e soprattutto 5.200.000 euro da destinare a un capitolo per debito fuori bilancio collegato a una sentenza della Corte d’Appello (n. 1422/2025). È una delle voci che spiegano perché, dietro la parola “bilancio”, spesso si nasconde un lavoro di ricucitura: non solo programmazione, ma anche gestione delle eredità e delle obbligazioni che bussano alla porta.

Sul fronte della prudenza, il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) viene iscritto per 7.801.540,13 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028: un cuscinetto calcolato sulla base delle previsioni di entrata e dell’andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi, a tutela dell’ente rispetto alle entrate difficili da incassare. Anche il Fondo di riserva per il 2026 è quantificato in 515.874,90 euro, nei limiti previsti dalla legge.

La delibera dà atto del rispetto degli equilibri complessivi e del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali, come richiesto dalle regole di finanza pubblica. E sottolinea che il Comune non è strutturalmente deficitario, non è in piano di riequilibrio finanziario pluriennale e non è in dissesto.

Tra le novità richiamate nell’atto c’è anche l’aggiornamento dei principi contabili disposto dal decreto del 10 ottobre 2024 e l’inserimento, dal bilancio 2026-2028, di un nuovo programma dedicato agli interventi per gli asili nido all’interno della Missione 12. Un dettaglio che incide sulla lettura dei documenti: la Commissione Arconet, con una FAQ del 10 novembre 2025, ha chiarito che la tassonomia del piano degli indicatori non è ancora stata aggiornata, e dunque l’ente dovrà redigere e trasmettere alcuni prospetti seguendo le indicazioni transitorie, evitando incoerenze formali e sostanziali.

Ora la partita passa al Consiglio: NADUP, schema di bilancio e allegati (dal Fondo pluriennale vincolato al prospetto dei vincoli di indebitamento, dagli equilibri alle tabelle, fino al piano degli indicatori) dovranno affrontare il confronto politico insieme alla relazione dell’Organo di revisione. Per la maggioranza è un banco di prova vero: il bilancio non è solo un atto contabile, ma la mappa che decide quali servizi rafforzare, dove investire e con quali priorità rispondere alle esigenze della città.

A cura di Giovanna Tambo.