FOGGIA FAIDE // Foggia, quarant’anni di faide: la lunga scia di sangue della “Società”
5 Febbraio 2026 - ore  08:59

BIOGAS GARGANO // Biogas nel Parco del Gargano: via libera allo “screening” VIncA per un impianto da 50 kW a Manfredonia
4 Febbraio 2026 - ore  09:39

Home // Cronaca // Giornata Internazionale dell'Epilessia: il San Pio X – G. Bovio di Foggia aderisce al progetto educativo

GIORNATA EPILESSIA Giornata Internazionale dell’Epilessia: il San Pio X – G. Bovio di Foggia aderisce al progetto educativo

Promosso dalla Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Riuniti di Foggia, diretta dalla dottoressa Anna Polito

Giornata Internazionale dell’Epilessia: il San Pio X – G. Bovio di Foggia aderisce al progetto educativo

Redazione
5 Febbraio 2026
In vista della Giornata Internazionale dell’Epilessia, in programma il 9 febbraio 2026, l’Istituto Comprensivo San Pio X – G. Bovio di Foggia, guidato dalla dirigente scolastica Milena Sabrina Mancini, ha aderito al progetto didattico-formativo “A scuola di epilessia! – Quando la malattia ci chiede di sapere”, promosso dalla Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Riuniti di Foggia, diretta dalla dottoressa Anna Polito.

L’iniziativa è curata dalla dottoressa Giuseppina Pustorino, responsabile della Struttura Semplice di Epilessia dell’età evolutiva e Malattie rare a gestione complessa e consigliera regionale della Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE), con il patrocinio della LICE.

Nonostante l’epilessia colpisca circa una persona su cento in Italia, la patologia resta poco conosciuta e spesso circondata da pregiudizi e timori infondati. In ambito scolastico, la carenza di informazione incide in modo significativo: oltre il 60% dei docenti dichiara di non conoscere le corrette procedure da adottare in caso di crisi epilettica. Le difficoltà di integrazione degli alunni derivano quindi più dalla disinformazione che da reali limiti cognitivi.

Il progetto, rivolto alle classi prime della scuola secondaria di primo grado, si svolgerà il 7 febbraio 2026 durante l’orario scolastico e avrà una durata di circa 90 minuti. Gli obiettivi principali sono diffondere una conoscenza corretta dell’epilessia, fornire indicazioni pratiche sugli interventi da adottare durante una crisi, contrastare stigma e pregiudizi e promuovere atteggiamenti di inclusione e solidarietà tra gli studenti.

Le attività saranno sviluppate attraverso la piattaforma digitale interattiva OpenMind, messa a disposizione dalla LICE, che permetterà agli alunni di approfondire il tema tramite letture mirate, momenti di confronto e domande guidate, favorendo un apprendimento attivo e partecipato.

Con questa adesione, l’Istituto Comprensivo San Pio X – G. Bovio ribadisce il proprio impegno per una scuola inclusiva, sensibile ai temi della salute, della conoscenza e del rispetto reciproco.

