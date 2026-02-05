Edizione n° 5968

Home // Prima pagina // Guglielmo Gatti morto in carcere da tre anni: nessuno lo sapeva, neppure il suo avvocato

GUGLIELMO GATTI Guglielmo Gatti morto in carcere da tre anni: nessuno lo sapeva, neppure il suo avvocato

Era detenuto a Opera. Nel 2005 aveva ucciso gli zii a Brescia

GUGLIELMO GATTI, Ph lastampa

GUGLIELMO GATTI, Ph lastampa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Prima pagina //

Milano – Guglielmo Gatti, condannato all’ergastolo per il duplice omicidio degli zii, è morto in carcere il 15 giugno 2023. La notizia è emersa solo ora, a distanza di quasi tre anni dal decesso, e per lungo tempo nessuno ne era a conoscenza, nemmeno il suo legale di fiducia.

Gatti, 58 anni, stava scontando la pena nel carcere di Opera, dove era detenuto per l’omicidio di Aldo Donegani e Luisa De Leo, i suoi zii, brutalmente uccisi nell’estate del 2005. I corpi delle vittime vennero fatti a pezzi e i resti sparsi tra la vegetazione e i dirupi della zona compresa tra il Passo del Vivione e il lago d’Iseo, in provincia di Brescia.

A portare alla luce la vicenda è stato il Giornale di Brescia, che aveva richiesto un’intervista televisiva a Gatti. Dal penitenziario è arrivata una risposta tanto laconica quanto sconvolgente: «È morto». Una comunicazione che ha colto di sorpresa anche Luca Broli, storico avvocato dell’uomo. «Non ne sapevo nulla, voglio capire cosa sia successo», ha dichiarato il legale.

Secondo quanto ricostruito, Guglielmo Gatti è stato sepolto nel cimitero Maggiore di Milano, in un campo comune e senza lapide. Un epilogo silenzioso, passato inosservato per anni, nonostante la gravità dei fatti per cui era stato condannato.

Un dettaglio rende la vicenda ancora più significativa: dall’agosto 2025 Gatti avrebbe potuto accedere al regime di semilibertà, dopo oltre vent’anni di detenzione.

Una morte avvenuta nel silenzio, che solleva interrogativi sulle comunicazioni tra l’amministrazione penitenziaria e le parti coinvolte, e che riporta l’attenzione su una delle pagine più nere della cronaca nera bresciana.

Fonte: Tgcom24.com

Lascia un commento

