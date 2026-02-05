Con la Determinazione Dirigenziale n. 058_DIR_2026_00014 del 27 gennaio 2026, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha inserito il Complesso Bandistico “Città di San Severo” nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale pugliese, sottosezione “Bande della tradizione musicale pugliese”.

L’associazione si posiziona al 12° posto su 18 bande ammesse su 21 candidature nella finestra straordinaria 2025, confermando il possesso dei requisiti di legge come organico minimo di 35 strumentisti e storicità. Fondato nel 1968 dal Maestro Nicola Franconi dopo la rinascita post-bellica della tradizione bandistica sanseverese (con le antiche Bande Bianca e Rossa), il complesso promuove corsi gratuiti per giovani dagli 8 anni e forma orchestre come l’Orchestra di Fiati Lirico-Sinfonica.

Conta oltre 100 esibizioni annue, partecipazioni a concorsi nazionali/internazionali (Siracusa, Paesi Bassi, Cortina d’Ampezzo) e trasmissioni TV (Rai, Canale 5), oltre a produzioni liriche (Rigoletto, Traviata, Barbiere di Siviglia, Cavalleria Rusticana, La Vedova Allegra) e riconoscimenti come “Interesse Nazionale” dal MiBAC.

Il Complesso bandistico dal 2000 è guidato dal Presidente Antonello Ciccone. Questa iscrizione rafforza il ruolo aggregativo e educativo della banda, contrastando devianze giovanili e valorizzando il territorio attraverso repertori sinfonici, operistici e popolari. Infatti la Regione Puglia, con L.R. 10/2023, sostiene la cultura bandistica come patrimonio identitario, favorendo digitalizzazione archivi e reti festival. Un traguardo che apre nuove prospettive per San Severo nel 2026.