Edizione n° 5967

BALLON D'ESSAI

5 Febbraio 2026 - ore  09:46

5 Febbraio 2026 - ore  09:08

Home // Foggia // Infiltrazioni e guaine deteriorate: lavori in arrivo anche al Moscati-Catalano di via Altamura

MOSCATI CATALANO Infiltrazioni e guaine deteriorate: lavori in arrivo anche al Moscati-Catalano di via Altamura

Via libera al progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della copertura dell’Istituto scolastico Moscati-Catalano, sede di via Altamura

Infiltrazioni e guaine deteriorate: lavori in arrivo anche al Moscati-Catalano di via Altamura

Istituto Moscati-Catalano di via Altamura a Foggia - Fonte Immagine: iccatalanomoscati.edu.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

Nuovo intervento del Comune di Foggia sul fronte dell’edilizia scolastica. Con una determina dirigenziale approvata il 5 febbraio, l’Amministrazione comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della copertura dell’Istituto scolastico Moscati-Catalano, sede di via Altamura. L’importo complessivo dell’operazione è pari a 97.013,03 euro.

Anche in questo caso, alla base della decisione ci sono criticità strutturali ormai croniche. Da tempo, infatti, la scuola è interessata da infiltrazioni di acqua meteorica, soprattutto in occasione di piogge intense. I tecnici comunali hanno riscontrato un deterioramento avanzato della guaina impermeabile sui blocchi principali dell’edificio, tale da rendere inefficaci gli interventi tampone effettuati in passato.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ingegnere Damiano Rummo, incaricato tramite procedura sul portale Traspare, e prevede il rifacimento del manto impermeabile con interventi mirati sulle aree maggiormente compromesse. I lavori avranno un costo di 74.578,36 euro, comprensivi di 5.864 euro di oneri per la sicurezza, mentre la restante parte del finanziamento coprirà spese tecniche, IVA, imprevisti e incentivi.

Il Responsabile unico del procedimento è ancora una volta il geom. Rocco Fatibene, dell’Ufficio Lavori Pubblici. Nonostante l’opera non fosse inserita nel Programma Triennale 2024-2026, la normativa consente l’esecuzione attraverso un piano finanziario autonomo, soluzione adottata dall’Amministrazione per evitare ulteriori ritardi.

L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato eliminare definitivamente le infiltrazioni, dall’altro ripristinare condizioni di sicurezza adeguate per l’utenza scolastica, riducendo il rischio di danni strutturali e disagi durante l’attività didattica.

L’approvazione del progetto rappresenta un passaggio formale ma fondamentale, che consente ora di procedere con gli adempimenti successivi e l’affidamento dei lavori. Un segnale concreto di attenzione verso scuole che, come molte altre in città, pagano anni di manutenzione insufficiente.

A cura di Giovanna Tambo.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

