Infrastrutture turistiche, al via i lavori in Via Castello a Monte Sant'Angelo

“Dopo il rifacimento dell’area Castello, tra via dei Pelasgi e viale Mont Saint-Michel, e della parte alta della Villa comunale, ci prepariamo a riqualificare un’altra arteria strategica per la Città dei due Siti UNESCO: Via Castello, una delle vie più frequentate dai visitatori perché collega il parcheggio al Castello e al Santuario” – spiega il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo. “È un intervento che migliora la vivibilità e l’immagine della città, rendendo più comodi e sicuri gli spostamenti e valorizzando uno dei percorsi più rappresentativi del nostro centro storico”.