VIA CASTELLO MONTE Infrastrutture turistiche, al via i lavori in Via Castello a Monte Sant’Angelo

Proseguono gli interventi di riqualificazione finanziati dalla Regione Puglia dedicati alle infrastrutture turistiche.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //
Proseguono gli interventi di riqualificazione finanziati dalla Regione Puglia dedicati alle infrastrutture turistiche.
“Dopo il rifacimento dell’area Castello, tra via dei Pelasgi e viale Mont Saint-Michel, e della parte alta della Villa comunale, ci prepariamo a riqualificare un’altra arteria strategica per la Città dei due Siti UNESCO: Via Castello, una delle vie più frequentate dai visitatori perché collega il parcheggio al Castello e al Santuario” – spiega il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo. “È un intervento che migliora la vivibilità e l’immagine della città, rendendo più comodi e sicuri gli spostamenti e valorizzando uno dei percorsi più rappresentativi del nostro centro storico”.
Il progetto prevede inoltre – “la riqualificazione di Via Ciuffreda, Largo Roberto il Guiscardo, Via Torre dei Giganti, Piazza Cappelletti, Vico Cuniberto, Largo Tre Ottoni e Piazza Ciro Angelillis. Interventi che renderanno questi luoghi più sicuri, più ordinati e più fruibili per cittadini e turisti” – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Vergura.
“Parliamo di un’area fondamentale per l’accoglienza: la restituiamo più bella, più accessibile e più accogliente, migliorando la qualità dell’esperienza di chi sceglie Monte Sant’Angelo” – conclude l’assessora al Turismo, @Rosa Palomba.
MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASTELLO
Per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in Via Castello, con ordinanza comunale è stata disposta una modifica della circolazione: fino al 31 marzo 2026 (e comunque fino a ultimazione lavori) Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (eccetto i mezzi a servizio del cantiere) nel tratto di Via Castello compreso dall’incrocio con Via Garibaldi fino all’incrocio con Via Consalvo di Cordoba; divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in Via Roberto il Guiscardo (eccetto i mezzi a servizio del cantiere).
L’ordinanza https://bit.ly/4ti4LH1
COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO

