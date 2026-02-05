Ippocampo devastata dalla mareggiata, monta la protesta “Il Comune pensi all’emergenza, non al Carnevale”

Ippocampo – Una violenta mareggiata abbattutasi nella giornata di ieri ha messo in ginocchio il litorale di Ippocampo, provocando danni ingentissimi e, in alcuni casi, irreversibili a strutture turistiche, abitazioni private e attività commerciali. Un’emergenza che riaccende i riflettori sulla fragilità storica della costa e sull’urgenza di interventi strutturali ormai non più rinviabili.

Residenti e operatori economici chiedono con forza l’attivazione immediata di procedure d’urgenza per superare gli ostacoli burocratici e avviare senza ulteriori ritardi la realizzazione degli argini a mare e delle opere di difesa costiera. La situazione, sottolineano, non può più essere affrontata con soluzioni tampone: i danni si ripetono ciclicamente e il territorio continua a pagare un prezzo altissimo.

A esasperare ulteriormente il clima di tensione è la percezione di una distanza tra le priorità dell’amministrazione comunale e le reali necessità della comunità locale. «Non è accettabile – denunciano cittadini e imprenditori – che mentre Ippocampo affronta una crisi di questa portata, il Comune sembri concentrato sull’organizzazione del Carnevale e su eventi collaterali, come la presenza di Pamela Prati».

Viene inoltre segnalata l’assenza sul posto del rappresentante del villaggio, il dottor Michele Pepe, che – secondo quanto riferito – non risulterebbe essersi attivato in modo visibile per fronteggiare l’emergenza. Sul territorio, nella fase più critica, sono stati visti soltanto i Vigili del Fuoco, intervenuti per mettere in salvo alcune persone rimaste bloccate nelle proprie abitazioni dall’acqua.

«Non bastano atti di indirizzo o dichiarazioni di principio – è l’appello che arriva dal territorio – servono interventi concreti, tempestivi e risolutivi per garantire la sicurezza dei cittadini e la sopravvivenza del tessuto economico locale». Cresce anche la preoccupazione per i risarcimenti dei danni, che rischiano di diventare sempre più onerosi, con la possibilità che, anche in questo caso, la vicenda finisca all’attenzione della Corte dei Conti.

A farsi portavoce della protesta è l’avvocato Vincenzo Pece, che interviene in proprio e in rappresentanza di alcuni operatori turistici e proprietari di ville della zona. Il comunicato è stato diffuso con richiesta di massima diffusione.