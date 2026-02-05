Edizione n° 5968

Home // Cronaca // La Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Foggia aderisce alla Giornata Internazionale dell'Epilessia

NEUROPSICHIATRIA La Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Foggia aderisce alla Giornata Internazionale dell’Epilessia

L’iniziativa mira a far conoscere l’epilessia e il suo impatto sulla vita dei bambini che ne sono affetti

Redazione
5 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia, 5 febbraio 2026. La Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Foggia, diretta dalla dott.ssa Anna Nunzia Polito, aderisce alla campagna di sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, che si terrà lunedì 9 febbraio 2026, promossa dalla Lega Italiana contro l’Epilessia.

La Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile, nella persona della dott.ssa Giuseppina Pustorino, responsabile della Struttura Semplice di Epilessia dell’età evolutiva e malattie rare a gestione complessa, effettuerà sabato 7 febbraio 2026, dalle ore 8.30 alle ore 10.00, un laboratorio didattico nell’ambito del progetto “A scuola di epilessia”, rivolto alle prime classi della Scuola Secondaria di I grado “Giovanni Bovio” di Foggia.

L’iniziativa mira a far conoscere l’epilessia e il suo impatto sulla vita dei bambini che ne sono affetti, a colmare le lacune informative sugli interventi da attuare in caso di crisi epilettica, a promuovere l’accettazione della diversità e a contrastare stigma e pregiudizi, nonché a favorire atteggiamenti di solidarietà e consapevolezza tra gli studenti.

In occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, lunedì 9 febbraio 2026, la facciata esterna di Palazzo di Città e la Fontana del Sele saranno illuminate di viola, colore simbolo della lotta contro l’epilessia.

