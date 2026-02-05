Manfredonia adotta il 'Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche'

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia ha approvato con delibera di Giunta n. 35/2026 il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, un passo fondamentale per rendere la città più accessibile, inclusiva e sicura, garantendo a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione degli spazi pubblici.

Il Piano nasce da un percorso partecipativo che ha visto il coinvolgimento di cittadini, associazioni e professionisti, con momenti di ascolto, confronto e condivisione, per individuare soluzioni concrete a ostacoli architettonici storici presenti in città.

I cittadini hanno la possibilità di presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera, avvenuta il 4 febbraio 2026. Al termine di questo periodo, il Piano sarà sottoposto al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.

Come sottolinea l’avv. Giovanni Mansueto, Assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, questo provvedimento non è solo amministrativo: rappresenta una scelta politica e una visione di diritti, accessibilità e pari opportunità, un traguardo atteso da decenni che segna un passo decisivo verso una città più inclusiva.