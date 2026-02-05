L’Amministrazione Comunale di Manfredonia ha approvato con delibera di Giunta n. 35/2026 il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, un passo fondamentale per rendere la città più accessibile, inclusiva e sicura, garantendo a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione degli spazi pubblici.
Il Piano nasce da un percorso partecipativo che ha visto il coinvolgimento di cittadini, associazioni e professionisti, con momenti di ascolto, confronto e condivisione, per individuare soluzioni concrete a ostacoli architettonici storici presenti in città.
I cittadini hanno la possibilità di presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera, avvenuta il 4 febbraio 2026. Al termine di questo periodo, il Piano sarà sottoposto al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.
Come sottolinea l’avv. Giovanni Mansueto, Assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, questo provvedimento non è solo amministrativo: rappresenta una scelta politica e una visione di diritti, accessibilità e pari opportunità, un traguardo atteso da decenni che segna un passo decisivo verso una città più inclusiva.
1 commenti su "Manfredonia adotta il ‘Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche’"
Sono stati realizzati, nonostante la legge antibarriera già in vigore, fabbricati a cui si accedono con solo rampe di scale ed al relativo ascensore dopo essere entrato nel portone, ragion per cui si evince la non applicazione della legge antibarriere…. progetto approvato dalle autorità comunali… che dire…sembra applicarsi il detto: ” il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi”.