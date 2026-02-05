Edizione n° 5968

MANFREDONIA RACCOLTA Manfredonia candida il centro comunale di raccolta ai fondi PR Puglia 2021-2027

La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per la candidatura del centro comunale di raccolta differenziata di via Sottotenente Antonio Troiano

Manfredonia candida il centro comunale di raccolta ai fondi PR Puglia 2021-2027

ASE - Immagine d'archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per la candidatura del centro comunale di raccolta differenziata di via Sottotenente Antonio Troiano all’Avviso pubblico del PR Puglia 2021-2027 – Asse II, Azione 2.10, dedicato agli interventi per la gestione dei rifiuti urbani.

La delibera, adottata nella seduta del 2 febbraio 2026, autorizza il Comune a partecipare al bando regionale che mette a disposizione 13 milioni di euro complessivi per l’adeguamento dei centri comunali di raccolta alle normative ambientali vigenti. Per ogni progetto è previsto un contributo massimo di 380 mila euro, a fronte di un investimento minimo di 200 mila euro.

L’intervento riguarda l’ammodernamento della struttura già esistente a Manfredonia, che necessita di adeguamenti tecnici e funzionali per migliorare l’efficienza del servizio e incrementare le percentuali di raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi regionali, nazionali ed europei.

La Giunta ha inoltre autorizzato il sindaco Domenico La Marca a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto e ha dato mandato al dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ing. Lucio Barbaro, di procedere con tutti gli atti necessari, anche avvalendosi di professionisti esterni specializzati.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, consentendo così all’ente di avviare in tempi rapidi la procedura di candidatura, in vista della scadenza fissata al 31 marzo 2026.

A cura di Michele Solatia.

