Manfredonia candida il centro comunale di raccolta ai fondi PR Puglia 2021-2027

MANFREDONIA – La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per la candidatura del centro comunale di raccolta differenziata di via Sottotenente Antonio Troiano all’Avviso pubblico del PR Puglia 2021-2027 – Asse II, Azione 2.10, dedicato agli interventi per la gestione dei rifiuti urbani.

La delibera, adottata nella seduta del 2 febbraio 2026, autorizza il Comune a partecipare al bando regionale che mette a disposizione 13 milioni di euro complessivi per l’adeguamento dei centri comunali di raccolta alle normative ambientali vigenti. Per ogni progetto è previsto un contributo massimo di 380 mila euro, a fronte di un investimento minimo di 200 mila euro.

L’intervento riguarda l’ammodernamento della struttura già esistente a Manfredonia, che necessita di adeguamenti tecnici e funzionali per migliorare l’efficienza del servizio e incrementare le percentuali di raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi regionali, nazionali ed europei.

La Giunta ha inoltre autorizzato il sindaco Domenico La Marca a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto e ha dato mandato al dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ing. Lucio Barbaro, di procedere con tutti gli atti necessari, anche avvalendosi di professionisti esterni specializzati.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, consentendo così all’ente di avviare in tempi rapidi la procedura di candidatura, in vista della scadenza fissata al 31 marzo 2026.

A cura di Michele Solatia.