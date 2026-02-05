Edizione n° 5968

BALLON D'ESSAI

BANCA FANTASMA // Banca fantasma e “schema Ponzi”: truffati oltre 500 risparmiatori in tutta Italia
5 Febbraio 2026 - ore  09:46

CALEMBOUR

MANUELA MURGIA // Caso Manuela Murgia, la svolta dopo 31 anni: «Non fu suicidio, ma omicidio»
5 Febbraio 2026 - ore  09:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, in Consiglio comunale una mozione contro il Ddl “Consenso”

NO DDL CONSENSO Manfredonia, in Consiglio comunale una mozione contro il Ddl “Consenso”

Mozione per il ritiro del disegno di legge A.S. 1715: “Un arretramento sui diritti delle donne e delle vittime di violenza sessuale”

“Nessun pericolo immediato, ma la scuola è arrivata al limite”: Alfredo De Luca sul Galilei-Moro

ALFREDO DE LUCA ph StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

Sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale di Manfredonia una mozione critica nei confronti del disegno di legge A.S. 1715, noto come Ddl “Consenso”, attualmente all’esame del Senato della Repubblica.

La mozione, presentata dal capogruppo di Europa Verde Alfredo De Luca, esprime una netta contrarietà al testo base adottato dalla Commissione Giustizia di Palazzo Madama, ritenuto un passo indietro nella tutela delle vittime di violenza sessuale.

Nel documento si sottolinea come la riformulazione del disegno di legge si discosti in modo significativo dal modello del consenso approvato all’unanimità dalla Camera dei Deputati (AC 1693), che fonda la definizione di violenza sessuale sull’assenza di un consenso libero, esplicito, attuale e revocabile, in linea con la Convenzione di Istanbul.

Secondo la mozione, il testo attualmente in discussione al Senato rischia invece di reintrodurre una centralità del dissenso, spostando l’attenzione su comportamenti di resistenza o opposizione della vittima, piuttosto che sulla responsabilità di chi compie l’atto di accertare la presenza di un consenso. Un’impostazione che, come evidenziato da associazioni femministe, transfemministe, centri antiviolenza, giuristi ed esperti, potrebbe rafforzare stereotipi culturali e rendere più difficile l’accesso alla giustizia per le vittime.

La mozione richiama inoltre l’assenza, nel testo base, di un chiaro riconoscimento del fatto che silenzio, immobilità, paura o dissociazione non possano mai essere interpretati come consenso.

Con l’atto in discussione, il Consiglio comunale viene chiamato a impegnare il sindaco a farsi interprete della volontà dell’assemblea presso il Senato, il Governo e gli organi parlamentari competenti, chiedendo il ritiro del disegno di legge A.S. 1715 nella formulazione attuale e il pieno recepimento del modello del consenso già approvato dalla Camera.

Un segnale politico e culturale, si legge nella mozione, che intende riaffermare il principio secondo cui “solo un sì è sì” e sostenere una normativa chiara, efficace e rispettosa dei diritti e dell’autodeterminazione delle donne e di tutte le soggettività oppresse.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO