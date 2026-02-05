Sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale di Manfredonia una mozione critica nei confronti del disegno di legge A.S. 1715, noto come Ddl “Consenso”, attualmente all’esame del Senato della Repubblica.

La mozione, presentata dal capogruppo di Europa Verde Alfredo De Luca, esprime una netta contrarietà al testo base adottato dalla Commissione Giustizia di Palazzo Madama, ritenuto un passo indietro nella tutela delle vittime di violenza sessuale.

Nel documento si sottolinea come la riformulazione del disegno di legge si discosti in modo significativo dal modello del consenso approvato all’unanimità dalla Camera dei Deputati (AC 1693), che fonda la definizione di violenza sessuale sull’assenza di un consenso libero, esplicito, attuale e revocabile, in linea con la Convenzione di Istanbul.

Secondo la mozione, il testo attualmente in discussione al Senato rischia invece di reintrodurre una centralità del dissenso, spostando l’attenzione su comportamenti di resistenza o opposizione della vittima, piuttosto che sulla responsabilità di chi compie l’atto di accertare la presenza di un consenso. Un’impostazione che, come evidenziato da associazioni femministe, transfemministe, centri antiviolenza, giuristi ed esperti, potrebbe rafforzare stereotipi culturali e rendere più difficile l’accesso alla giustizia per le vittime.

La mozione richiama inoltre l’assenza, nel testo base, di un chiaro riconoscimento del fatto che silenzio, immobilità, paura o dissociazione non possano mai essere interpretati come consenso.

Con l’atto in discussione, il Consiglio comunale viene chiamato a impegnare il sindaco a farsi interprete della volontà dell’assemblea presso il Senato, il Governo e gli organi parlamentari competenti, chiedendo il ritiro del disegno di legge A.S. 1715 nella formulazione attuale e il pieno recepimento del modello del consenso già approvato dalla Camera.

Un segnale politico e culturale, si legge nella mozione, che intende riaffermare il principio secondo cui “solo un sì è sì” e sostenere una normativa chiara, efficace e rispettosa dei diritti e dell’autodeterminazione delle donne e di tutte le soggettività oppresse.