Mattinata, pesca illegale di ricci di mare: sequestrati 1.200 esemplari, due sanzioni da 4mila euro

MATTINATA (FG) – Prosegue l’attività di contrasto alla pesca di frodo lungo il litorale garganico. Nei giorni scorsi i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Manfredonia, con il supporto del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, hanno sequestrato circa 1.200 ricci di mare pescati illegalmente nelle acque antistanti una spiaggia del territorio di Mattinata.

Nel corso dei controlli, le Fiamme Gialle hanno individuato due pescatori intenti nell’attività illecita. Per entrambi è scattata una sanzione amministrativa pari a 4.000 euro complessivi. I militari hanno inoltre proceduto al sequestro dell’attrezzatura utilizzata per le immersioni, tra cui una bombola.

Gli esemplari sequestrati sono stati immediatamente rigettati in mare per garantirne la sopravvivenza e favorire il naturale ripopolamento dei fondali. Come sottolineato dalla Guardia di Finanza, il riccio di mare riveste un ruolo fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema marino, contribuendo alla salute e alla biodiversità dei fondali.

Si ricorda che lungo le coste pugliesi è attualmente in vigore il divieto temporaneo di pesca del riccio di mare, misura introdotta proprio per consentire la tutela e la ricostituzione della specie, negli ultimi anni fortemente minacciata dallo sfruttamento intensivo.

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente marino e contrastare ogni forma di pesca illegale.

Lo riporta laGazzettadelmezzogiorno.it