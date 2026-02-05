Edizione n° 5968

BALLON D'ESSAI

EX GARDEN VILLAGE // Cassano delle Murge, revocata la confisca dell’ex Garden Village
5 Febbraio 2026 - ore  17:57

CALEMBOUR

ANTONELLA LOPEZ // Uccisa a 19 anni in discoteca a Molfetta: 18 anni e 8 mesi al killer, 4 anni e mezzo al nipote del boss
5 Febbraio 2026 - ore  17:52

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Mattinata, pesca illegale di ricci di mare: sequestrati 1.200 esemplari, due sanzioni da 4mila euro

SEQUESTRO RICCI MATTINATA Mattinata, pesca illegale di ricci di mare: sequestrati 1.200 esemplari, due sanzioni da 4mila euro

Sequestrati circa 1.200 ricci di mare pescati illegalmente nelle acque antistanti una spiaggia del territorio di Mattinata

Mattinata, pesca illegale di ricci di mare: sequestrati 1.200 esemplari, due sanzioni da 4mila euro

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MATTINATA (FG) – Prosegue l’attività di contrasto alla pesca di frodo lungo il litorale garganico. Nei giorni scorsi i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Manfredonia, con il supporto del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, hanno sequestrato circa 1.200 ricci di mare pescati illegalmente nelle acque antistanti una spiaggia del territorio di Mattinata.

Nel corso dei controlli, le Fiamme Gialle hanno individuato due pescatori intenti nell’attività illecita. Per entrambi è scattata una sanzione amministrativa pari a 4.000 euro complessivi. I militari hanno inoltre proceduto al sequestro dell’attrezzatura utilizzata per le immersioni, tra cui una bombola.

Gli esemplari sequestrati sono stati immediatamente rigettati in mare per garantirne la sopravvivenza e favorire il naturale ripopolamento dei fondali. Come sottolineato dalla Guardia di Finanza, il riccio di mare riveste un ruolo fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema marino, contribuendo alla salute e alla biodiversità dei fondali.

Si ricorda che lungo le coste pugliesi è attualmente in vigore il divieto temporaneo di pesca del riccio di mare, misura introdotta proprio per consentire la tutela e la ricostituzione della specie, negli ultimi anni fortemente minacciata dallo sfruttamento intensivo.

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente marino e contrastare ogni forma di pesca illegale.

Lo riporta laGazzettadelmezzogiorno.it

1 commenti su "Mattinata, pesca illegale di ricci di mare: sequestrati 1.200 esemplari, due sanzioni da 4mila euro"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO