Mediaset passa alle vie legali contro Fabrizio Corona e chiede un maxi risarcimento da 160 milioni di euro per i presunti danni reputazionali e patrimoniali legati ai contenuti diffusi attraverso il progetto Falsissimo. L’azione civile, promossa da MediaForEurope e dai soggetti ritenuti lesi, coinvolge anche le società riconducibili all’ex re dei paparazzi.

Secondo quanto riferisce Leggo.it, tra i protagonisti pronti a portare Corona davanti al giudice figurano Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui, tutti indicati come destinatari di attacchi ritenuti diffamatori nei video pubblicati online.

La decisione arriva dopo settimane di tensioni, querele e minacce di controquerele. Mediaset, infatti, sarebbe pronta anche a controquerelare Corona per calunnia, in risposta all’annuncio di una denuncia per tentata estorsione avanzata dallo stesso ex fotografo.

In una nota ufficiale, il gruppo televisivo parla di una vera e propria strategia fondata sulla falsità: «Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte». Mediaset chiarisce inoltre che «non si tratta di gossip né di pettegolezzo», ma di «un meccanismo organizzato e sistematico, nel quale la menzogna diventa uno strumento di lucro», capace di generare migliaia di euro ogni settimana.

Il maxi risarcimento richiesto avrebbe anche una finalità sociale. Qualora venisse riconosciuto, l’importo sarà destinato alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel Codice Rosso e dei fenomeni di cyberbullismo.

Un’iniziativa che, sottolinea Mediaset, nasce dalla consapevolezza che «questo meccanismo può colpire chiunque, persone note e cittadini comuni». Con una differenza sostanziale: «mentre un grande gruppo può permettersi strumenti di tutela adeguati, moltissime persone non dispongono delle risorse economiche necessarie per difendersi». Lo riporta leggo.it