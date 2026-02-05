Morto Cesare Castellotti, voce storica di “90° Minuto”: raccontò un calcio che non c’è più

Si spegne un’altra pagina del giornalismo sportivo italiano: è morto a 86 anni Cesare Castellotti, volto e voce inconfondibili di “90° Minuto”, la trasmissione che per intere generazioni ha rappresentato il rito della domenica pomeriggio. Per decenni Castellotti è stato il riferimento del programma in collegamento quasi sempre da Torino, attraversando con stile misurato e rigoroso gli anni Settanta, Ottanta e i primi Novanta, quando il calcio aveva un altro ritmo e anche il modo di raccontarlo seguiva regole diverse.

Con la sua cronaca sobria – mai urlata, sempre essenziale – Castellotti ha accompagnato i tifosi in momenti diventati memoria collettiva: lo storico scudetto del Torino del 1976 e le grandi notti europee della Juventus di Giovanni Trapattoni, trascinata da campioni come Zoff, Platini, Scirea e Paolo Rossi. Nel 1975 era stato premiato dall’allora presidente della Repubblica Giovanni Leone con il Premio Saint-Vincent per il giornalismo, riconoscimento che certificava il peso di una carriera già autorevole.

Castellotti era uno degli ultimi rappresentanti dei cosiddetti “Magnifici sette”: il gruppo di inviati simbolo di “90° Minuto”, ognuno legato a una piazza, ognuno con una cifra riconoscibile. Con lui, in quella stagione irripetibile della televisione pubblica, c’erano Luigi Necco da Napoli, Tonino Carino da Ascoli, Marcello Giannini da Firenze, Giorgio Bubba da Genova, Gianni Vasino da Milano e Ferruccio Gard dal Veneto. Un’epoca lontanissima, in cui l’urgenza non era “fare rumore”, ma arrivare in tempo con un servizio: la precedenza la dettava la velocità del montaggio analogico, e i collegamenti in diretta avevano una liturgia quasi immutabile – giacca e cravatta, tono controllato, pochi secondi per dire tutto.

La sua carriera non si è esaurita con il calcio. Castellotti ha seguito anche basket e pallavolo, ed è stato inviato a sei edizioni dei Giochi Olimpici e cinque Mondiali di calcio, diventando un punto di riferimento professionale per molti colleghi più giovani: un esempio di mestiere fatto di preparazione, rispetto delle fonti, attenzione alle parole.

Andato in pensione nel 1999, si era dedicato alle sue passioni – il golf e il Brasile – senza perdere quell’ironia discreta che lo aveva reso amatissimo anche fuori dai campi. Indimenticabile, per molti, l’eco della sua imitazione resa celebre da Teo Teocoli con il personaggio di Gianduja Vettorello, ulteriore segno di quanto fosse entrato nell’immaginario popolare.

Il Torino lo ha ricordato con una nota ufficiale, così come l’editore Urbano Cairo, sottolineando il legame profondo con l’ambiente granata. Parole di stima anche da chi con lui ha condiviso anni di redazione e di strada: “È stato un grande e nobile professionista”, ha ricordato il collega Carlo Nesti, rievocando il percorso di Castellotti nella Rai di Torino, dove fu prima segretario di redazione e poi per circa vent’anni caposervizio del nucleo sportivo.

Con Cesare Castellotti se ne va un modo di fare giornalismo che oggi sembra quasi appartenere a un’altra civiltà: quello in cui la voce non serviva a sovrastare, ma a spiegare; e in cui l’autorevolezza non si cercava nei toni, ma nel lavoro.

