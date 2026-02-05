Il bando di concorso per la selezione di uno specialista in comunicazione istituzionale indetto dal Policlinico Riuniti di Foggia finisce al centro delle critiche dell’Ordine dei giornalisti e dell’Assostampa di Puglia. Le due organizzazioni chiedono formalmente il ritiro della procedura, segnalando presunte anomalie nella composizione della commissione esaminatrice.

Secondo Odg e Assostampa, le irregolarità riscontrate sollevano dubbi sulla correttezza dell’iter concorsuale e sono state portate all’attenzione del commissario straordinario dell’azienda ospedaliera, Giuseppe Pasqualone. La segnalazione è stata inoltrata, per conoscenza, anche all’assessore regionale alla Salute, Donato Pentassuglia, e agli organismi regionali competenti in materia di anticorruzione.

Al centro della presa di posizione c’è il principio secondo cui informazione e comunicazione istituzionale devono fondarsi su trasparenza, rispetto delle norme e corretto utilizzo delle professionalità previste dalla legge. Odg e Assostampa sottolineano come da tempo sia in corso un confronto con la direzione del Policlinico sulla gestione del settore comunicazione, senza che finora si sia giunti a una soluzione condivisa.

Le due organizzazioni definiscono inoltre “singolare” la circostanza che alcuni comunicati stampa dell’azienda risultino firmati direttamente dal commissario straordinario. Un’attività che, ricordano, è riservata per legge agli iscritti all’albo dei giornalisti. Su questo aspetto, i legali di Ordine e Assostampa stanno valutando l’eventuale sussistenza dei presupposti per un’azione formale presso l’autorità giudiziaria, ipotizzando il reato di esercizio abusivo della professione.

La richiesta di ritiro del bando viene quindi presentata come un atto necessario per ristabilire regole chiare e garantire il rispetto delle normative che disciplinano la comunicazione nella pubblica amministrazione, in un settore ritenuto strategico per la corretta informazione dei cittadini. E’ quanto emerge da una nota stampa.