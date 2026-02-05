Edizione n° 5968

Home // Cronaca // Omicidio Mastropasqua, la Procura chiede il processo per Donato Romano: contestata la premeditazione

MASTROPASQUA - ROMANO Omicidio Mastropasqua, la Procura chiede il processo per Donato Romano: contestata la premeditazione

Contestata la premeditazione

OMICIDIO MASTROPASQUA, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Donato Romano, 45 anni, muratore foggiano incensurato, accusato dell’omicidio di Giovanni Mastropasqua, 50 anni, fruttivendolo ucciso la mattina del 19 giugno 2025. La richiesta porta la firma della pm Rosa Pensa e approda ora davanti al gup Odette Eronia, che ha fissato l’udienza preliminare per il 9 marzo.

Secondo l’impostazione accusatoria, Romano avrebbe premeditato il delitto maturato nell’ambito di un contrasto legato a un debito: Mastropasqua sarebbe stato colpito con un solo colpo di pistola al collo, mentre si trovava nella sua Smart ferma in via Zuretti. L’indagato fu identificato a stretto giro – anche grazie alle immagini delle telecamere – e fermato poche ore dopo da squadra mobile e carabinieri. Agli investigatori e poi al gip, in sede di convalida, Romano ha ammesso di aver sparato, sostenendo però di averlo fatto per paura, dopo presunte minacce e pressioni economiche.

L’udienza del 9 marzo definirà la cornice processuale, mentre sullo sfondo si profila già il nodo decisivo: la premeditazione. La difesa, affidata all’avvocata Monica Scaglione, punterà a far cadere l’aggravante: una scelta che inciderebbe sul percorso giudiziario, aprendo anche la strada – se i presupposti saranno riconosciuti – a un rito alternativo. La famiglia della vittima (compagna e figli) ha annunciato la costituzione di parte civile con l’avvocato Ettore Censano.

Oltre all’omicidio, a Romano vengono contestati anche porto illegale e ricettazione dell’arma: secondo l’accusa, all’appuntamento con Mastropasqua l’uomo si sarebbe presentato con una pistola a salve modificata per sparare. L’arma sarebbe stata recuperata circa un mese dopo in un box. Romano ha riferito di averla acquistata la mattina stessa del delitto al mercato, da una persona sconosciuta.

Dalla ricostruzione riportata negli atti, la vicenda avrebbe avuto origine da un prestito di 1.500 euro e da una successiva escalation di richieste economiche, che – nella versione dell’imputato – sarebbero diventate via via più pressanti fino alla pretesa finale di 4.500 euro. Il giorno dell’omicidio, i due si sarebbero incontrati per un appuntamento in zona Poste; poi si sarebbero spostati in auto fino a via Zuretti, dove la discussione sarebbe degenerata.

Con confessione, filmati e testimonianze agli atti, la partita processuale – salvo colpi di scena – ruoterà soprattutto attorno alla qualificazione giuridica dei fatti e alla pena da applicare.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno (gazzettadelmezzogiorno.it).

