Cassano delle Murge, revocata la confisca dell'ex Garden Village
5 Febbraio 2026 - ore  17:57

Uccisa a 19 anni in discoteca a Molfetta: 18 anni e 8 mesi al killer, 4 anni e mezzo al nipote del boss
5 Febbraio 2026 - ore  17:52

Home // Foggia // Provincia di Foggia, assegnate le deleghe ai consiglieri: Nobiletti rilancia l’azione amministrativa. I nomi

NOBILETTI DELEGHE Provincia di Foggia, assegnate le deleghe ai consiglieri: Nobiletti rilancia l’azione amministrativa. I nomi

Dopo una lunga fase segnata da tensioni politiche e rallentamenti istituzionali

Provincia di Foggia, Nobiletti: “Ripartiamo ritrovando equilibrio e una visione condivisa”

Giuseppe Nobiletti - PH: Enzo Maizzi - ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

Dopo una lunga fase segnata da tensioni politiche e rallentamenti istituzionali, la Provincia di Foggia volta pagina. Nella giornata del 5 gennaio il presidente Giuseppe Nobiletti ha ufficializzato, con decreto presidenziale, il conferimento delle deleghe ai consiglieri provinciali, definendo un nuovo assetto di governo dell’Ente.

Una scelta che arriva all’indomani della ricomposizione degli equilibri interni a Palazzo Dogana e che punta a rimettere in moto l’azione amministrativa, rafforzando il coordinamento tra la Provincia e i Comuni del territorio. «L’obiettivo è garantire una gestione più efficace e condivisa delle principali competenze provinciali, nel segno della collegialità e della responsabilità istituzionale», ha spiegato Nobiletti.

Nel dettaglio, Mario Dal Maso conferma il ruolo di vicepresidente e assume anche la delega alla Consulta per la Legalità e l’Anticorruzione. Ad Antonio Di Paola sono state affidate le competenze su Edilizia scolastica e Impiantistica sportiva.

A Gerardo Valentino vanno le deleghe a Tributi, Mobilità lenta, Bonifica, monitoraggio e controllo degli scarichi e delle attività di gestione dei rifiuti con impatto sulle risorse idriche. Giosuè Del Vecchio seguirà invece Valorizzazione dell’agricoltura, Tutela delle risorse idriche e Gestione dei corsi d’acqua.

La Protezione civile sarà di competenza di Tonio De Maio, mentre a Leonardo Cavaliere, già sindaco di Troia, sono state assegnate Viabilità, Pianificazione delle strade provinciali e Trasporti. Ciro Cataneo si occuperà di Tutela e valorizzazione dell’ambiente e Fonti energetiche.

Completano il quadro Anna Rita Palmieri, cui sono state affidate le deleghe a Patrimonio e Demanio, Teatro del Fuoco, Servizio civile e Politiche sociali, ed Emilio Di Pumpo, responsabile di Lavori pubblici e Assetto del territorio.

«Con questo nuovo assetto – ha concluso il presidente Nobiletti – la Provincia di Foggia rafforza la propria governance e rende più incisivo il lavoro di coordinamento con i Comuni, per offrire risposte concrete sui temi strategici per lo sviluppo della Capitanata. Il nostro impegno prosegue con spirito di servizio e attenzione costante alle esigenze delle comunità». Lo riporta Foggiatoday.it.

