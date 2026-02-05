Salernitana, Raffaele: "Porterò il club in Serie B"

Giuseppe Raffaele si avvicina alla sfida di Cerignola con addosso tutto il peso delle aspettative. L’allenatore della Salernitana è chiamato a una risposta immediata dopo il pareggio interno contro il Giugliano, fanalino di coda, e un rendimento casalingo altalenante: cinque pari nelle ultime sei gare all’Arechi. I numeri parlano chiaro: in casa i granata sono quinti con 23 punti, alle spalle di Benevento, Catania, Cosenza e Potenza, gli stessi punti conquistati in trasferta, dove però la Salernitana vanta il miglior rendimento del girone C.

Il momento è delicato e il bivio evidente: servono risultati immediati per arrivare agli scontri diretti con Catania e Benevento ancora in corsa per il vertice, altrimenti in società partiranno riflessioni inevitabili. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha più volte ribadito la sua fiducia nel tecnico siciliano, anche nei passaggi più complessi della stagione, assumendosi responsabilità e scegliendo la continuità come linea guida.

Raffaele non si nasconde e rilancia con decisione: «Ho fissato un obiettivo e porterò la Salernitana in Serie B», ha dichiarato in conferenza stampa. «Le critiche le trasformerò in entusiasmo, daremo tutto fino alla fine», aggiungendo che la squadra, terza in classifica, deve continuare a costruire il proprio percorso. Restano però le perplessità su alcune scelte tecniche e su una squadra che spesso segna ma fatica a chiudere le partite, o che deve andare sotto prima di reagire. Un limite che lo stesso allenatore attribuisce in larga parte al fattore psicologico.

A Cerignola, però, non basterà evitare di perdere: serviranno vittoria e prestazione, come contro il Sorrento, per spegnere le polemiche. Finora le sfide con le ex squadre non hanno sorriso a Raffaele, sconfitto all’andata contro i pugliesi, a Catania e fermato sul pari dal Potenza. Il tecnico è chiamato a sfatare il tabù e farlo in fretta, anche perché il mercato ha rafforzato sensibilmente la rosa, con innesti di peso come Lescano e Gyabuaa. Le soluzioni non mancano, così come le alternative in panchina, con Ferrari pronto a dare il suo contributo.

Il ritorno al Monterisi, dove in un anno e mezzo ha condotto il Cerignola dal dodicesimo posto alla semifinale playoff per la Serie B, ha un sapore particolare. I numeri della scorsa stagione sono persino incoraggianti: dopo 24 giornate Raffaele aveva un punto in meno rispetto ai 46 attuali della Salernitana. Ma ora serve cambiare passo: la media di 1,92 punti a partita va aumentata, e l’esame di Cerignola dirà molto sul futuro immediato del tecnico e delle ambizioni granata.

