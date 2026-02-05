Samuele Cinanni e Unipol Cerignola: Al via la partnership tra velocità e sicurezza

Cerignola (FG), 04.02.2026 – L’Agenzia Generale Unipol di Cerignola e il Dott. Domenico Fratepietro comunicano ufficialmente il loro ingresso nel mondo del motorsport nazionale come Sponsor Ufficiale di Samuele Cinanni per la stagione sportiva 2026.

Il giovane pilota cerignolano, sarà impegnato nel prestigioso campionato Yamaha R7 Cup, trofeo monomarca Yamaha, inserito nel Campionato Italiano velocità, che vede sfidarsi i migliori interpreti della categoria. Cinanni affronterà questa sfida difendendo i colori del Team Isernia Corse, una realtà consolidata e di alto profilo tecnico nel panorama delle competizioni su due ruote.

Il binomio tra il mondo delle corse e l’Agenzia Unipol di Cerignola nasce da una visione comune: la ricerca costante della performance, unita alla massima attenzione per la sicurezza e la protezione. Samuele, a bordo della sua Yamaha R7, porterà i colori dell’agenzia di Cerignola sui circuiti nazionali più prestigiosi, diventando ambasciatore di un brand che da sempre sostiene il merito e il territorio.

“Sostenere Samuele in questa sfida non è solo una scelta di marketing, ma la volontà di supportare l’eccellenza del nostro territorio e investire nel futuro. Crediamo fermamente in questa sinergia e siamo felici di offrire ai nostri clienti un motivo in più per sentirsi parte di un team vincente.” dichiara il titolare dell’Agenzia Unipol di Cerignola, Dott. Domenico Fratepietro “Il motorsport richiede precisione, coraggio e una gestione impeccabile del rischio: valori che condividiamo quotidianamente nel nostro lavoro di protezione dei clienti”.

Attraverso i profili Facebook e Instagram del pilota, verranno svelati nelle prossime settimane dettagli su come accedere a vantaggi riservati, portando il mondo delle corse direttamente nelle mani degli assicurati Unipol.

“Avere al mio fianco una realtà importante come l’Agenzia Unipol di Cerignola è un onore e una responsabilità” – ha dichiarato Samuele – “Insieme vogliamo dimostrare che la passione per la velocità può viaggiare di pari passo con la cultura della prevenzione. Non vedo l’ora di svelare le iniziative che abbiamo pensato per tutti coloro che mi seguono e che scelgono la professionalità di Unipol Cerignola.”

L’Agenzia Unipol di Cerignola, situata in Via Fanfulla n. 12, invita tutti gli appassionati e i cittadini a seguire le tappe del C.I.V. per sostenere il pilota locale.

Per ulteriori informazioni, aggiornamenti sulla stagione sportiva e per seguire tutte le iniziative, è possibile seguire i canali social ufficiali dell’Agenzia e di Samuele Cinanni o visitare la sede di Cerignola:

Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61585787157178 https://www.facebook.com/profile.php?id=61566608080266

Instagram: @samuele.cinanni – @unipolcerignola

Agenzia Unipol Cerignola: Via Fanfulla, 12 – Cerignola (Fg) – 0885423198