SAN SEVERO – Il campo sportivo comunale “Ricciardelli” potrà ospitare le gare previste nel fine settimana del 7 e 8 febbraio 2026, ma con accesso limitato e una serie di prescrizioni organizzative a carico delle società sportive. Lo stabilisce un’ordinanza sindacale adottata il 5 febbraio dalla sindaca Prof. Lidya Colangelo, in un contesto in cui l’impianto – come riportato nel provvedimento – è interessato da lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, in attesa dell’agibilità definitiva.

L’atto prende le mosse dalle richieste di utilizzo avanzate da San Severo Calcio 1922, Gioventù Calcio San Severo ed Eagles San Severo, per lo svolgimento di gare ufficiali dei campionati regionali organizzati dalla FIGC-LND (Comitato Regionale Puglia). In calendario: la Juniores regionale (7 febbraio ore 15), due gare Giovanissimi Under 15 (8 febbraio ore 9.30 e 11) e il campionato di Promozione (8 febbraio ore 15).

L’ordinanza, definita “in via straordinaria”, si colloca però dentro un quadro di cautela: viene richiamata una nota prefettizia che sottolinea il carattere eccezionale delle ordinanze derogatorie e invita a evitare che la deroga diventi prassi. Il Comune, nel motivare la decisione, elenca una serie di elementi tecnici e organizzativi: riduzione della fruizione a una sola zona dell’impianto, acquisizione di certificazioni su tribune e impianti elettrici, verifiche sui dispositivi di protezione, controlli su accessi e aree fruibili, oltre all’avvio della procedura per la SCIA antincendio.

Il fulcro operativo sta nelle prescrizioni. L’accesso agli spettatori viene limitato esclusivamente al settore EST, con una capienza massima di 100 spettatori locali collocabili nella gradinata in cemento armato. Niente settore ospiti: le società sono tenute a comunicare formalmente alle squadre avversarie la non utilizzabilità dell’area riservata ai tifosi ospiti, garantendo la regolarità dell’avvenuta comunicazione. Sul piano della sicurezza, si richiede il controllo delle vie di esodo, l’assenza di oggetti potenzialmente utilizzabili come corpi contundenti e la presenza di almeno 8 steward dedicati alla gestione dei flussi di accesso e deflusso.

Non mancano prescrizioni di tutela sanitaria e logistica: è previsto un servizio di assistenza sanitaria e primo soccorso con defibrillatore, oltre alla garanzia di accesso ai servizi igienici in condizioni di igienicità e regolare funzionamento. Viene inoltre regolamentato l’uso del parcheggio attiguo: ingresso consentito al mezzo della squadra ospite e a un massimo di 15 autovetture per dirigenti e accompagnatori di entrambe le squadre.

L’ordinanza dispone infine la trasmissione del provvedimento a Prefettura, forze dell’ordine, Polizia Locale e organismi federali, oltre alle società interessate, e la pubblicazione all’albo pretorio e l’affissione all’ingresso dell’impianto. In sostanza, un “sì” condizionato: via libera alle gare, ma dentro una cornice di utilizzo temporaneo e ridotto, che mette al centro il tema dell’agibilità e della sicurezza, in attesa degli step successivi per l’adeguamento complessivo dello stadio.

A cura di Giovanna Tambo.