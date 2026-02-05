SAN SEVERO – Prosegue l’intervento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la rigenerazione urbana nel cuore della città: il Comune ha autorizzato un subappalto nell’ambito dei lavori per la realizzazione del parcheggio pubblico interrato tra Piazza Cavallotti e Piazza Padre Pio. L’opera rientra nella Missione 5, Componente 2, Investimento/Subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana”, con CUP J79J21004020001 e CIG 9884103BD1.

Il provvedimento – adottato dal dirigente dell’Area IV Lavori Pubblici, Politiche ambientali e Servizi alla città, ing. Benedetto Di Lullo – ricostruisce l’intera traiettoria amministrativa del progetto: dall’adesione all’avviso nazionale e l’ammissione a finanziamento (5 milioni di euro), fino all’incremento del 10% tramite il “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”, che ha portato il quadro complessivo a 5,5 milioni. Nel percorso si inseriscono gli affidamenti tecnici, la gara e la successiva fase esecutiva, con l’obiettivo di rispettare vincoli e scadenze tipiche dei programmi PNRR.

Nel dettaglio, l’atto autorizza la ditta appaltatrice 2GI srl a subappaltare lavorazioni rientranti nella categoria OG1 all’impresa Mo.Ma. Costruzioni Generali, con sede legale a Foggia. L’importo indicato per il subappalto è pari a 149.920 euro, che corrisponde – secondo quanto riportato – al 3,86% dell’importo contrattualizzato dei lavori. Nel testo si evidenzia inoltre che il contratto di subappalto risulta sottoscritto il 30 gennaio 2026.

La determinazione dà atto che la stazione appaltante ha esaminato la documentazione tecnica e amministrativa allegata all’istanza e che, dall’analisi svolta, la documentazione è risultata conforme alla normativa vigente. Viene precisato anche che non emergono motivi per negare l’autorizzazione, in quanto l’impresa indicata come subappaltatrice è ritenuta in possesso dei requisiti richiesti. Restano ferme – come avviene in questi casi – le condizioni previste dalla legislazione in materia di contratti pubblici, sicurezza sul lavoro, contribuzione e assicurazione dei lavoratori: l’inosservanza, si legge, può comportare conseguenze fino alla risoluzione del contratto.

Un passaggio riguarda il tema dei pagamenti: il Comune specifica che non ricorrono le condizioni per il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante e che a provvedere sarà direttamente l’appaltatore. Nel dispositivo si sottolinea inoltre che l’atto non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente, mentre la spesa complessiva dell’intervento trova copertura in bilancio sui capitoli indicati nel provvedimento.

A cura di Giovanna Tambo.