Edizione n° 5967

BALLON D'ESSAI

BANCA FANTASMA // Banca fantasma e “schema Ponzi”: truffati oltre 500 risparmiatori in tutta Italia
5 Febbraio 2026 - ore  09:46

CALEMBOUR

MANUELA MURGIA // Caso Manuela Murgia, la svolta dopo 31 anni: «Non fu suicidio, ma omicidio»
5 Febbraio 2026 - ore  09:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // San Severo, parcheggio interrato PNRR: via libera al subappalto per lavori OG1

SAN SEVERO San Severo, parcheggio interrato PNRR: via libera al subappalto per lavori OG1

Prosegue l’intervento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la rigenerazione urbana nel cuore della città

San Severo, parcheggio interrato PNRR: via libera al subappalto per lavori OG1

San Severo, Piazza Cavallotti - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – Prosegue l’intervento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la rigenerazione urbana nel cuore della città: il Comune ha autorizzato un subappalto nell’ambito dei lavori per la realizzazione del parcheggio pubblico interrato tra Piazza Cavallotti e Piazza Padre Pio. L’opera rientra nella Missione 5, Componente 2, Investimento/Subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana”, con CUP J79J21004020001 e CIG 9884103BD1.

Il provvedimento – adottato dal dirigente dell’Area IV Lavori Pubblici, Politiche ambientali e Servizi alla città, ing. Benedetto Di Lullo – ricostruisce l’intera traiettoria amministrativa del progetto: dall’adesione all’avviso nazionale e l’ammissione a finanziamento (5 milioni di euro), fino all’incremento del 10% tramite il “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”, che ha portato il quadro complessivo a 5,5 milioni. Nel percorso si inseriscono gli affidamenti tecnici, la gara e la successiva fase esecutiva, con l’obiettivo di rispettare vincoli e scadenze tipiche dei programmi PNRR.

Nel dettaglio, l’atto autorizza la ditta appaltatrice 2GI srl a subappaltare lavorazioni rientranti nella categoria OG1 all’impresa Mo.Ma. Costruzioni Generali, con sede legale a Foggia. L’importo indicato per il subappalto è pari a 149.920 euro, che corrisponde – secondo quanto riportato – al 3,86% dell’importo contrattualizzato dei lavori. Nel testo si evidenzia inoltre che il contratto di subappalto risulta sottoscritto il 30 gennaio 2026.

La determinazione dà atto che la stazione appaltante ha esaminato la documentazione tecnica e amministrativa allegata all’istanza e che, dall’analisi svolta, la documentazione è risultata conforme alla normativa vigente. Viene precisato anche che non emergono motivi per negare l’autorizzazione, in quanto l’impresa indicata come subappaltatrice è ritenuta in possesso dei requisiti richiesti. Restano ferme – come avviene in questi casi – le condizioni previste dalla legislazione in materia di contratti pubblici, sicurezza sul lavoro, contribuzione e assicurazione dei lavoratori: l’inosservanza, si legge, può comportare conseguenze fino alla risoluzione del contratto.

Un passaggio riguarda il tema dei pagamenti: il Comune specifica che non ricorrono le condizioni per il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante e che a provvedere sarà direttamente l’appaltatore. Nel dispositivo si sottolinea inoltre che l’atto non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente, mentre la spesa complessiva dell’intervento trova copertura in bilancio sui capitoli indicati nel provvedimento.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO