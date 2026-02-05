Edizione n° 5967

Scuole sicure, via ai lavori al Foscolo-Gabelli: approvato il progetto da quasi 100mila euro

FOSCOLO-GABELLI Scuole sicure, via ai lavori al Foscolo-Gabelli: approvato il progetto da quasi 100mila euro

Approvato il progetto esecutivo per il rifacimento parziale del manto impermeabile dell’Istituto scolastico Foscolo-Gabelli, sede di via Capezzuto

Scuole sicure, via ai lavori al Foscolo-Gabelli: approvato il progetto da quasi 100mila euro

Foggia, Istituto Comprensivo Foscolo Gabelli - Fonte Immagine: unica.istruzione.gov.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

Il Comune di Foggia accelera sugli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e approva il progetto esecutivo per il rifacimento parziale del manto impermeabile dell’Istituto scolastico Foscolo-Gabelli, sede di via Capezzuto. L’atto, adottato dal Servizio Lavori Pubblici dell’Area Urbanistica e firmato dal dirigente Tullio Daniele Mendolicchio, mette nero su bianco un investimento complessivo pari a 97.983,37 euro, interamente coperto da fondi comunali.

L’intervento si è reso necessario a seguito delle numerose segnalazioni giunte negli ultimi anni dalla dirigenza scolastica, relative a infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura dell’edificio. I sopralluoghi tecnici effettuati dal Comune hanno accertato un grave stato di ammaloramento della guaina impermeabile, ormai compromessa dall’usura e dagli agenti atmosferici. Una situazione che non poteva più essere risolta con semplici manutenzioni ordinarie, già eseguite più volte senza risultati duraturi.

Il progetto esecutivo, redatto dal geom. Giovanni Ricciardi, prevede il rifacimento parziale del manto impermeabile e una serie di opere accessorie necessarie a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità dell’edificio scolastico. L’importo dei lavori veri e propri ammonta a 55.320,23 euro, a cui si aggiungono 1.000 euro per oneri della sicurezza e quasi 30mila euro di costi per la manodopera.

Completano il quadro economico le somme a disposizione dell’amministrazione: spese tecniche, IVA, imprevisti e incentivi previsti dalla normativa vigente. Il finanziamento dell’opera, come precisato nella determina, è garantito da risorse già impegnate sul bilancio comunale, nonostante l’intervento non fosse inizialmente inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Responsabile unico del procedimento è il geom. Rocco Fatibene, in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici. Con l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune compie un passaggio decisivo verso l’avvio dei lavori, che mirano a restituire ambienti sicuri e decorosi a studenti, docenti e personale scolastico.

A cura di Giovanna Tambo.

LASCIA UN COMMENTO