Home // Cronaca // Tentativo di furto al distributore IP sulla SS 89 di Manfredonia (FOTO)

IP SS89 MANFREDONIA Tentativo di furto al distributore IP sulla SS 89 di Manfredonia (FOTO)

Una pattuglia della Polizia di Stato, durante un servizio di ronda, aveva notato alcuni soggetti intenti a scardinare una finestra della struttura

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

(continua). Manfredonia, 05 febbraio 2026. Questa notte, alle ore 02:55 circa del 5 febbraio 2026, la Centrale Operativa della vigilanza Casalino è stata contattata dal Commissariato di Polizia di Manfredonia, che segnalava la presenza di persone all’interno dell’area di un distributore IP, situato lungo la Strada Statale 89, di fronte alla Basilica di Siponto.

Una pattuglia della Polizia di Stato, durante un servizio di ronda, aveva notato alcuni soggetti intenti a scardinare una finestra della struttura. I malviventi venivano messi in fuga grazie al tempestivo intervento degli agenti.

A seguito della segnalazione, la Centrale Operativa provvedeva immediatamente all’invio della pattuglia di competenza e informava il gestore dell’impianto.

Durante il controllo congiunto, veniva accertato che la finestra oggetto del tentativo di effrazione era quella del bagno.

E’ stato appurato inoltre che l’area interessata non era coperta dall’impianto di allarme, motivo per cui non era stato registrato alcun evento antintrusione. Gli episodi evidenziano ancora una volta l’importanza della collaborazione tra vigilanza privata e Forze dell’Ordine, nonché il ruolo fondamentale dei sistemi di sicurezza integrati nel prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio.

