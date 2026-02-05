Edizione n° 5968

Home // Cronaca // Tentato furto al supermercato Despar di Manfredonia: 4 persone all’interno dei locali (FOTO)

TENTATO FURTO DESPAR Tentato furto al supermercato Despar di Manfredonia: 4 persone all’interno dei locali (FOTO)

Notte intensa sul fronte della sicurezza a Manfredonia, dove due distinti tentativi di effrazione sono stati sventati grazie alla tempestiva collaborazione tra guardie giurate dell’Istituto di Vigilanza Casalino e Forze dell’Ordine

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 5 febbraio 2026. Notte intensa sul fronte della sicurezza a Manfredonia, dove due distinti tentativi di effrazione sono stati sventati grazie alla tempestiva collaborazione tra guardie giurate dell’Istituto di Vigilanza Casalino e Forze dell’Ordine, evitando danni e furti ai danni di attività commerciali.

Tentato furto al supermercato Despar di Manfredonia.
Intorno alle ore 01:55 di questa notte, un segnale di allarme antintrusione è stato registrato presso il supermercato Despar, situato in via Torre Santa Maria.
Immediato l’intervento della pattuglia della Vigilanza Casalino, che ha raggiunto il luogo in circa due minuti. All’arrivo, la guardia particolare giurata ha riscontrato evidenti segni di effrazione, con la serranda forzata.

Contestualmente sono stati informati il proprietario dell’attività e le Forze dell’Ordine. Dopo pochi minuti, una pattuglia dei Carabinieri è giunta sul posto, seguita dal titolare dell’esercizio commerciale. Durante il sopralluogo e l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, è stata accertata la presenza di quattro individui all’interno del supermercato. I malviventi non sono riusciti ad asportare alcun bene.

Grazie alla rapidità dell’intervento della vigilanza privata, i soggetti sono stati messi in fuga, evitando conseguenze più gravi per l’attività commerciale. (continua)

