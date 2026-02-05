Le aree interne della Puglia al centro della strategia turistica regionale. L’assessora al Turismo della Regione Puglia, Graziamaria Starace, ha avviato il 3 febbraio da Biccari un percorso di ascolto e confronto nei territori più autentici della regione, quelli che custodiscono il patrimonio identitario e culturale su cui costruire il futuro del turismo pugliese dei prossimi cinque anni. Un tour propedeutico anche alla partecipazione della Regione Puglia alla prossima edizione della Bit di Milano, che si terrà dal 10 al 12 febbraio 2026, dove le potenzialità inespresse di questi territori saranno messe in risalto come elemento chiave dell’offerta turistica regionale.

La giornata del 3 febbraio ha visto l’assessora Starace impegnata in due distinte tappe nelle aree interne. A Biccari, l’assessora ha incontrato la Cooperativa di Comunità Biccari e gli operatori del Parco Daunia Avventura per un confronto intenso sui temi del turismo sostenibile, della cooperazione territoriale e dell’innovazione sociale come leva per creare occupazione e sviluppo. Successivamente, l’assessora si è spostata a Volturino, dove si è tenuto un incontro con i sindaci di San Marco La Catola, Roseto e Volturino, continuando il dialogo sulle strategie di valorizzazione delle aree interne e raccogliendo le istanze dei territori.

“Sono rimasta sbalordita dalle potenzialità di questo territorio”, ha dichiarato l’assessora Starace. “Le aree interne saranno al centro della nostra azione politica. Prima di avviare i programmi di investimento voglio ascoltare e costruire una visione condivisa con le comunità. Biccari dimostra cosa può nascere quando un territorio si mette in rete e trasforma la propria identità in turismo responsabile.“

Il tour è proseguito ieri, 4 febbraio, a Putignano, dove l’assessora Starace ha visitato la Ciclovia dell’Acquedotto e incontrato il Comitato dal basso per la ciclovia, composto da tour operator, associazioni, guide e imprese attive nel comparto della mobilità sostenibile, insieme a volontari e stakeholder locali. L’incontro si è svolto presso la struttura Petrantiche nel centro storico, realtà particolarmente attiva nell’ospitalità di turisti a piedi e in bicicletta.

“La ciclovia dell’Acquedotto Pugliese è un vero e proprio corridoio ecologico che attraversa una Puglia meno conosciuta e autentica, fatta di paesaggi rurali, acqua, storia e comunità“, ha affermato l’assessora Starace. “Come Regione stiamo lavorando in sinergia con gli operatori del settore affinché il cicloturismo diventi sempre più un volano dell’economia turistica pugliese, capace di generare valore, favorire la destagionalizzazione e creare nuove opportunità per i territori attraversati“. A Putignano l’assessora ha incontrato un comitato che ha espresso indicazioni concrete e costruttive. Nel corso dell’incontro sono emersi temi centrali legati alla fruizione del percorso: dalla gestione delle diverse utenze alla manutenzione ordinaria, fino alla necessità di un maggiore coordinamento tra i soggetti coinvolti. Il lavoro ora è dare struttura a questo confronto, valorizzando le competenze presenti sui territori e costruendo un modello di gestione capace di rendere la ciclovia sempre più accessibile, sicura e all’altezza del suo valore strategico per il turismo pugliese.