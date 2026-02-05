BARI – È stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione Michele Lavopa, 22 anni, reo confesso dell’omicidio di Antonella Lopez, la 19enne uccisa per errore nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2024 all’interno della discoteca Bahia di Molfetta, nel Barese. La sentenza è stata pronunciata dalla gup del Tribunale di Bari, Susanna De Felice, al termine del processo celebrato con rito abbreviato.

A Eugenio Palermiti, 21 anni, nipote dell’omonimo capoclan del quartiere Japigia di Bari e ritenuto dagli inquirenti il vero obiettivo dell’agguato, il giudice ha inflitto una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per la detenzione di due pistole. Anche nei suoi confronti è stata riconosciuta l’aggravante del metodo mafioso.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, Lavopa avrebbe aperto il fuoco per colpire Palermiti, con il quale in passato aveva avuto contrasti sfociati in un violento pestaggio. Quella sera, Palermiti si trovava in compagnia della giovane Antonella Lopez, che venne raggiunta mortalmente dai colpi destinati ad altri. Palermiti rimase ferito nell’agguato.

Lavopa fu arrestato poche ore dopo l’omicidio e confessò di aver sparato con l’intento di colpire il nipote del boss. Palermiti, invece, venne arrestato alcuni mesi più tardi per il possesso dell’arma.

Nel processo erano imputate anche altre due persone per favoreggiamento:

– Giuseppe Fresa, 23 anni, condannato a 2 anni e 8 mesi per aver aiutato Lavopa a disfarsi dell’arma;

– Mario Ruta, 22 anni, che ha patteggiato una pena di 2 anni per aver nascosto la pistola utilizzata nel delitto.

Il giudice ha inoltre disposto il risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite: Regione Puglia, Comune di Molfetta e il proprietario della discoteca.

I pubblici ministeri Fabio Buquicchio e Marco D’Agostino avevano chiesto 20 anni di carcere per Lavopa e 3 anni e 10 mesi per Palermiti. Entrambi gli imputati sono attualmente detenuti in carcere.

Lo riporta l’Ansa.