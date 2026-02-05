Edizione n° 5967

BALLON D'ESSAI

ADRIANA LAFAENZA // Stornara, Adriana Lafaenza in giunta: “Impegno, welfare e attenzione ai più fragili”
4 Febbraio 2026 - ore  22:02

CALEMBOUR

BIOGAS GARGANO // Biogas nel Parco del Gargano: via libera allo “screening” VIncA per un impianto da 50 kW a Manfredonia
4 Febbraio 2026 - ore  09:39

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // Vannacci attacca Salvini: «Ha tradito, la mia è una destra autentica»

VANNACCI SALVINI Vannacci attacca Salvini: «Ha tradito, la mia è una destra autentica»

Vannacci: «I miei princìpi e i miei valori restano immutati: non rinuncio alla mia identità per compromessi o inciuci»

Vannacci attacca Salvini: «Ha tradito, la mia è una destra autentica»

Roberto Vannacci - ph Open

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Politica // Politica Nazionale //

Roberto Vannacci, ex generale, già vicesegretario della Lega e fondatore di Futuro Nazionale, rompe gli indugi e in un’intervista a Repubblica punta il dito contro Matteo Salvini. «Il traditore è Salvini», afferma senza mezzi termini, rivendicando la coerenza del proprio percorso politico. «I miei princìpi e i miei valori restano immutati: non rinuncio alla mia identità per compromessi o inciuci», sottolinea.

Vannacci respinge le accuse di slealtà e ribalta la narrazione: «La mia è una destra vera, forte. Non nera, ma autentica». Secondo l’ex generale, la contraddizione sarebbe tutta interna alla Lega. «È il partito in cui militavo che continua a sostenere certe idee e poi, al momento del voto, sceglie un’altra strada», accusa.

Nel mirino finisce anche la legge Fornero, simbolo delle promesse mancate. «Salvini per anni ha detto che andava abolita, poi abbassa la testa in una coalizione che la conferma», attacca Vannacci, concludendo che «sono state tradite le promesse fatte agli elettori».

In serata Vannacci sarà a Modena, dove interverrà su uno dei suoi temi centrali, la remigrazione. L’incontro è previsto davanti a circa 350 sostenitori, anche se, secondo quanto riferito, le richieste di partecipazione avrebbero superato quota 3 mila. Prima dell’evento è annunciata una breve conferenza stampa.

Lo riporta open.online.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO