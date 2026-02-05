Roberto Vannacci, ex generale, già vicesegretario della Lega e fondatore di Futuro Nazionale, rompe gli indugi e in un’intervista a Repubblica punta il dito contro Matteo Salvini. «Il traditore è Salvini», afferma senza mezzi termini, rivendicando la coerenza del proprio percorso politico. «I miei princìpi e i miei valori restano immutati: non rinuncio alla mia identità per compromessi o inciuci», sottolinea.

Vannacci respinge le accuse di slealtà e ribalta la narrazione: «La mia è una destra vera, forte. Non nera, ma autentica». Secondo l’ex generale, la contraddizione sarebbe tutta interna alla Lega. «È il partito in cui militavo che continua a sostenere certe idee e poi, al momento del voto, sceglie un’altra strada», accusa.

Nel mirino finisce anche la legge Fornero, simbolo delle promesse mancate. «Salvini per anni ha detto che andava abolita, poi abbassa la testa in una coalizione che la conferma», attacca Vannacci, concludendo che «sono state tradite le promesse fatte agli elettori».

In serata Vannacci sarà a Modena, dove interverrà su uno dei suoi temi centrali, la remigrazione. L’incontro è previsto davanti a circa 350 sostenitori, anche se, secondo quanto riferito, le richieste di partecipazione avrebbero superato quota 3 mila. Prima dell’evento è annunciata una breve conferenza stampa.

Lo riporta open.online.