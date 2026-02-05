Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo pacchetto di misure in materia di sicurezza, che introduce norme più stringenti per la prevenzione dei reati e la tutela delle forze dell’ordine. Tra i principali provvedimenti figurano il divieto di porto di coltelli per i minorenni, l’introduzione del fermo preventivo in occasione di manifestazioni pubbliche e l’istituzione di un registro separato per i cosiddetti “reati con causa di giustificazione”.

A commentare l’approvazione del decreto è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sui social ha sottolineato come non si tratti di “misure spot”, ma di “un ulteriore tassello della strategia che questo governo porta avanti fin dal suo insediamento”. “Continuiamo ad aggiungere elementi a un disegno preciso – ha spiegato il premier –: uno Stato che non gira la testa dall’altra parte, che difende chi ci difende e che restituisce sicurezza e libertà ai cittadini”.

Nel corso della conferenza stampa successiva al Cdm, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito i contorni del fermo di prevenzione, respingendo le critiche su un possibile carattere liberticida della norma. “Non è una misura liberticida – ha affermato –: esiste in molti ordinamenti e prevede un rapporto diretto con l’autorità giudiziaria”. Il fermo consente di accompagnare una persona in un ufficio di polizia e trattenerla fino a due ore, con immediata comunicazione al magistrato, che può disporne la liberazione qualora non sussistano le condizioni. “Conosciamo bene i limiti fissati dalla Costituzione sulla libertà personale”, ha aggiunto Piantedosi, spiegando che la norma si basa su “indizi particolarmente rilevanti” circa la possibilità che, durante manifestazioni, vengano commessi specifici reati, come emerso anche nei recenti fatti di cronaca.

Sul fronte giudiziario è intervenuto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, soffermandosi sull’introduzione del registro separato per i reati commessi in presenza di una causa di giustificazione. “Non si tratta di uno scudo penale – ha precisato – perché lo scudo implica impunità, e qui l’impunità non esiste per nessuno”. Secondo Nordio, la norma intende correggere un equivoco che risale a oltre cinquant’anni fa, quando l’avviso di reato – nato come garanzia per l’indagato – si è trasformato nel tempo in una sorta di condanna anticipata, con pesanti ricadute mediatiche, professionali e politiche.

Il Guardasigilli ha chiarito che il provvedimento non riguarda solo gli appartenenti alle forze dell’ordine, ma tutti i cittadini, e ha richiamato il contesto storico degli anni di piombo. “Vogliamo evitare che si ripetano momenti drammatici del passato”, ha spiegato, ricordando il fenomeno delle Brigate rosse, “nato anche da una insufficiente attenzione dello Stato verso forme di aggressività violenta e odiose nei confronti delle forze dell’ordine, allora troppo spesso sottovalutate”.

