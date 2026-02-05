Edizione n° 5967

Home // Attualità // Zalone, con “Buen Camino” oltre i 9,3 milioni di spettatori supera “Quo Vado?”

ZALONE BUEN CAMINO Zalone, con “Buen Camino” oltre i 9,3 milioni di spettatori supera “Quo Vado?”

La pellicola entra ufficialmente nella storia del cinema italiano superando il record del precedente successo “Quo Vado?” con oltre 9,3 milioni di spettatori

Zalone, con “Buen Camino” oltre i 9,3 milioni di spettatori supera “Quo Vado?”

“Buen camino” - Fonte Immagine: tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Attualità // Cinema //

Buen Camino”, la nuova commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, entra ufficialmente nella storia del cinema italiano superando il record del precedente successo “Quo Vado?” con oltre 9,3 milioni di spettatori. Il film, prodotto da Indiana Production in collaborazione con MZL e distribuito da Medusa Film, ha già incassato più di 75 milioni di euro, confermandosi il film italiano più redditizio dell’era Cinetel.

Oltre ai numeri straordinari, “Buen Camino” si è affermato come fenomeno culturale, riuscendo a intercettare il sentire contemporaneo con ironia e sensibilità e stimolando dibattiti durante le festività natalizie. Giampaolo Letta, AD e Vicepresidente di Medusa Film, commenta: «Buen Camino ha dominato il periodo delle feste con una quota di mercato del 70%, mantenendo il primato del box office anche dopo cinque settimane. È un fenomeno senza precedenti che conferma il forte legame tra Checco Zalone e il pubblico».

Letta evidenzia anche il ruolo centrale delle sale cinematografiche come pilastro dell’industria e come spazio insostituibile di fruizione culturale. Per i produttori Marco Cohen e Benedetto Habib, «Buen Camino rappresenta ciò che il cinema dovrebbe essere: un viaggio condiviso, capace di creare lavoro per centinaia di professionisti e di regalare felicità a milioni di spettatori».

Con questo risultato, Zalone e Nunziante consolidano la loro posizione come coppia artistica di maggior successo nel cinema italiano, dimostrando che la commedia può ancora conquistare numeri da record e diventare un vero e proprio evento culturale.

Lo riporta leggo.it.

LASCIA UN COMMENTO