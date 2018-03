Protezione Civile, Puglia: allerta per forti raffiche di vento

Di:



Protezione civile regionale comunica che un impulso perturbato atlantico determina una nuova fase di maltempo con precipitazioni e venti sostenuti al centro-sud. alla tarda serata di oggi, martedì 5 marzo 2013, e per le successive 24-36 ore, si prevedono in Puglia venti forti o di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte.



Inoltre, dalle prime ore della giornata di domani, mercoledì 6 marzo 2013, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità con associate forti raffiche di vento. Le precipitazioni potrebbero dar luogo ad allagamenti, principalmente in corrispondenza di aree depresse (locali seminterrati e al piano terreno, vie, sottopassi), e creare disagi alla circolazione.





