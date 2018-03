Manfredonia, Santoro e Tomaiuolo ai campionati italiani di mezza maratona e mondiali di atletica indoor

Di:

Manfredonia. Da domani al 14.03 il podismo sipontino si appresterà a vivere un’intensa ed emozionante settimana che vedrà il Campione Italiano di Maratona Dario Santoro ed il Campione Italiano F.I.S.D.I.R. Alessandro Tomaiuolo partecipare rispettivamente ai “Campionati Assoluti di Mezza Maratona” ed ai “Mondiali di Atletica Indoor I.N.A.S.”. Dario, in forza attualmente alla “Atl. Potenza Picena” ed ex “A.S.D. Gargano 2000 Manfredonia”, dovrà vedersela domani, in quel di Fucecchio (FI), con i migliori interpreti nazionali sulla distanza (km 21,097) tra i quali spiccano, tra gli altri, i nomi degli azzurri Ruggiero Pertile e Domenico Ricatti. Ricordiamo inoltre che Dario Santoro, trionfatore nel novembre scorso ai Campionati Italiani di Maratona, vanta sulla distanza della “mezza” un personale di un’ora e cinque minuti! Alessandro, che corre per la locale A.S.D. Gargano 2000, la settimana prossima sarà impegnato invece ad Ancona nei “Campionati Mondiali I.N.A.S. (International Federation for atletes with an intellectual disability) indoor di Atletica Leggera”, evento valido ai fini della qualificazione alle prossime Paralimpiadi di Rio de Janeiro. Ai nostri due campioni facciamo un energico “in bocca al lupo”, nella speranza che riescano entrambi a conseguire, ancora una volta, il miglior risultato possibile!

A.S.D. Gargano 2000, Manfredonia 05.03.2016