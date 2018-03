Paolo Agostinacchio (image N.Saracino) archivio

Di:



Foggia, 05 marzo 2018. Non se la sente ancora di fare previsioni, nemmeno sul risultato parziale di Manfredonia (oltre la metà delle sezioni scrutinate) che nell’uninominale alla Camera vede Tasso al primo posto seguito da Gatta, M5s contro Fi. L’onorevole Paolo Agostinacchio spiega il successo del M5s: “Il popolo delle partite Iva questa volta si è diviso fra Fi, Lega e M5s. I grillini si sono attestati su posizioni di protesta sollecitando tensioni ad personam contro categorie, contro i loro guadagni, una caccia alle streghe che ha dato i suoi frutti già dal Medio Evo. Di Maio ha smorzato questi toni pauperistici e moralistici verso la fine della campagna elettorale. Il reddito di cittadinanza ha avuto i suoi effetti su un sud storicamente assistito, una mossa politicamente intelligente ma non strategica perché il su ha bisogno di lavoro e non di assistenza, al nord il centrodestra ha fatto cappotto”. Redazione StatoQuotidiano.it Agostinacchio: “La caccia alle streghe del M5s ha dato i suoi frutti” ultima modifica: da

