Camera. Attesa per riconferma di Michele Bordo. “Ce la farà”

Di:

Manfredonia, 05 marzo 2018. Se nell’uninominale in Puglia il M5s fa l’en plein sbancando in tutti i collegi fra Camera e Senato, al proporzionale la conta di quanti ne eleggono in Parlamento le altre forze politiche, e gli stessi grillini, è in corso.

Secondo voci non confermate- né l’ufficio stampa di Michele Bordo risponde al quesito, né al cellulare, né la segretaria provinciale- il deputato uscente di Manfredonia potrebbe essere riconfermato fra i 4, presumibilmente, del Pd che dalla Puglia partiranno alla volta di Roma. Quello che doveva essere un duello Gatta– Bordo finirebbe con una vittoria grillina contro Fi e “salvando” Bordo col proporzionale. Tutte le previsioni di chi immaginava uno spazio di agibilità per i due storici contendenti, come nella storia della lotta tra Fi e Pd a Manfredonia, aveva forse fatto i conti senza l’oste.

Ma si riflette in termini di previsione e di voci sull’ennesima legislatura del deputato manfredoniano.

I numeri del centrodestra, in quanto a rappresentanti romani, oscillano fra 7 e 9, al momento Forza Italia potrebbe eleggerne 5. Nessuno in Capitanata, anche se c’è da sottolinea il dato di Fi alle regionali del 2015, quando ottenne il 13%, e oggi al 20%. Fra questi eletti pugliesi Anna Elsa Tartaglione, coordinatrice del partito in Molise. Lica Ronzulli, eletta in altra circoscrizione non pugliese, lascia il posto a Dario Damiani, per Fratelli d’Italia Marcello Gemmato siederà a Montecitorio. Nel Salento eletto il candidato della Lega Roberto Marti, una scelta che i media locali definiscono lo “scacco matto di Marti ai fittiani”, suoi ex compagni di partito. Il M5s, anche nel proporzionale, otterrebbe almeno 10 parlamentari.

Redazione StatoQuotidiano.it