Antonio Tasso (PH ENZO MAIZZI)

Di:



Manfredonia, 05 marzo 2018. ELEZIONI politiche 2018: arrivati i risultati definitivi del collegio uninominale “Manfredonia – Cerignola”, Camera dei Deputati. Come ampiamente anticipato, prevale il candidato Antonio Tasso del Movimento 5 Stelle, con 50.491 voti, pari al 43,80%.

MOVIMENTO 5 STELLE 48.693 43,74. GIANDIEGO GATTA 39.536 – 34,30

FORZA ITALIA 24.285 – 21,81

LEGA 7.524 6,75

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 4.251 – 3,81

NOI CON L’ITALIA – UDC 2.260 – 2,03 MICHELE BORDO 19.718 – 17,10

PARTITO DEMOCRATICO 16.550 – 14,86 CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.398 – 1,25

+EUROPA 783 0,70 ITALIA EUROPA INSIEME 308 1,27 MICHELA D’ONOFRIO 2.431 2,10

LIBERI E UGUALI 2.306 2,07 GIUSEPPE TERLIZZI 839 0,72

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 796 0,71 SAVINO FRANZI 664 0,57

POTERE AL POPOLO! 627 0,56 GIUSEPPE PRENCIPE 543 0,47

ITALIA AGLI ITALIANI 529 0,47 MATTEO TRICARICO 431 0,37

CASAPOUND ITALIA 418 0,37 GIUSEPPE CUSTODE 392 0,34

PARTITO VALORE UMANO 382 0,34 FELICIANO LORUSSO 149 0,12

10 VOLTE MEGLIO 137 0,12 ANNAMARIA TIRITIELLO 66 0,05

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 61 0,05 TOTALE Uninominale 115.260

100,00

Proporzionale 111.308

Elettori: 180.490 | Votanti: 118.569 (65,69%) Schede non valide: 3.294 ( di cui bianche: 1.080 ) Schede contestate: 15 CAMERA UNINOMINALE

COLLEGIO MANFREDONIA CERIGNOLADATI PUGLIA – PROVINCE Camera. Collegio “Manfredonia – Cerignola”. Eletto Antonio Tasso ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.