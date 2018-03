Cera: “Deluso dal risultato, la prossima volta ci appuntiamo solo il simbolo”

Di:

Foggia. “Sono molto deluso, era prevedibile un voto ‘contestato’ ma non in questa percentuale”. Angelo Cera, candidato per ‘Noi con l’Italia’ nel collegio camerale di S. Severo, guarda al risultato complessivo ma anche a quello nel listino proporzionale di cui, al momento, si hanno risultati parziali: “Mi dispiace che per correre nel mio collegio non ho potuto occuparmi del proporzionale in cui i fondatori storici erano impegnati a impallinare me o a colpire Fitto”. Insomma, chiama in causa tutti quelli che hanno contribuito a creare questa lista, si vince e si perde insieme: consiglieri regionali centristi, senatori uscenti, alleati nello scudocrociato ma sempre fratelli-coltelli.

L’avversario Cusmai, vice della Provincia

Ma aggiunge: “Avevo contro i poteri forti che non hanno pensato di dimettersi, come il vicepresidente della Provincia, non voglio nominare nessuno ma insomma…”. Cioè Rosario Cusmai, campione di voti alle elezioni per Palazzo Dogana, vicepresidente della Provincia governata da Miglio, nonché sindaco di S. Severo, nel cui territorio, anche, ricadeva il collegio di Cera. Cusmai ha battuto a tappeto quella circoscrizione ma il risultato del Pd non l’ha premiato, com’è successo, d’altra parte, per i centristi.

A proposito della vittoria del M5s è sarcastico, senza perdere il senso finale di un risultato molto positivo per il movimento di Di Maio: “La verità è che la gente vota senza nemmeno conoscere chi, si dovranno fare una fotografia e portarla nel portafoglio…non so chi li ha conosciuti in campagna elettorale. Non mi lamento, tanti anni di politica mi hanno abituato al fatto che si vince o si perde ma, insomma, votare gente che non si conosce non è una mossa vincente, perché poi ti devi far governare. Spetta al presidente Mattarella sbrogliare questa matassa. La gente ha votato il simbolo, cambieremo anche noi modo di far politica, la prossima volta ci mettiamo pure noi la patacchina sulla giacca e ci facciamo votare senza fare niente. E’ successo come la prima volta di Fi in cui la gente votava la novità”.

“Si è creato un clima di tensione che si taglia a fette, un’aria giacobima da brividi”. Per provare questo voto che definisce “anomalo”, porta l’esempio di Apricena al proporzionale con alcuni suoi dati: “Paolo Dell’Erba di NcI ha preso tremila voti, i grillini 2500, e non si conoscono nemmeno”.

Poi fa riferimento al Lazio: “Qui abbiamo eletto 8 deputati fra Camera e Senato”.