Cerignola. Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio in applicazione dell’Ordinanza 2.0 del Questore di Foggia Mario Della Cioppa sui punti strategici di Cerignola, nel corso di un controllo statico, il Reparto Prevenzione Crimine ha proceduto all’arresto di una coppia di pregiudicati napoletani trovati in possesso di due pistole a tamburo occultate in auto. Nel pomeriggio del 3 marzo, gli agenti della Polizia hanno intercettato all’altezza dell’uscita dell’autostrada Cerignola Ovest un’autovettura modello Fiat Doblò, alla cui guida vi era Petrone Gennaro, nato a Napoli, pregiudicato classe 1955, residente nella provincia Napoli, unitamente alla propria compagna ZAMBRANO Giovanna, nata a Napoli, pregiudicata, classe 1980. A seguito di accurata perquisizione, gli Agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto due revolver, una calibro 38 carica con 5 cartucce, provento di furto, e una calibro 357, carica di 6 cartucce. Petrone Gennaro è stato condotto nel carcere di Foggia, mentre Zambrano Giovanna è attualmente agli arresti domiciliari data la presenza di figli minori. La Squadra Mobile della Questura di Foggia, unitamente al gruppo investigativo del commissariato locale, sta procedendo per ulteriori approfondimenti. L’incessante attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato secondo le nuove modalità operative dell’Ordinanza 2.0 ha permesso l’arresto dei due malviventi. Cerignola, porto illegale armi: 2 arresti ultima modifica: da

