L’analisi: PD travolto dai risultati M5S, crollo rispetto a 2013

Foggia, 05 marzo 2018. Il partito democratico al minimo delle percentuali in Capitanata. La soglia fissata per “andare bene” era almeno il 23%, così dalle previsioni anche in base alle regionali. Si puntava sulla fidelizzazione di alcuni collegi, su un 28% nel territorio di San Severo, vittorioso nella competizione del 2015 che ha benedetto Emiliano e il supporto di civici, non una carta vincente per le politiche.

Nulla di tutto questo, un’elezione non si può paragonare ad un’altra, il risultato dei pentastellati ha spazzato qualunque previsione.

Loro che, nel 2013, non avevano nessun candidato in provincia di Foggia, raggiunsero il 28%, come alle europee del 2014, quando ci hanno messo la faccia, nel 2018, in molti casi, hanno vinto. Che sia voto “di pancia, di protesta”, che sia la riproposizione di una “sempre vincente caccia alle streghe” – come dice l’onorevole Paolo Agostinacchio nei commenti post voto- sta di fatto che in questo exploit stellato il Pd in particolare resta la palo, il Pd al governo della Regione. Se confrontiamo gli esiti odierni con le europee del 2014 la differenza è da vertigine, un 30% sulla spinta del Renzi che fu. Il dato di riferimento del 2013 era compreso per la Capitanata in una forbice fra il 19 e il 21%, in questa tornata a stento si sfiora il primo numero a due cifre.

Più difficile il paragone con il 2013 per il centrodestra che allora era “Popolo delle Libertà”.

Il dato netto è che Fi, in ogni caso, resta partito leader in provincia di Foggia, con un perno di di riferimento del 20%. Ma pesa la sconfitta su Foggia dove un collegio storicamente di centrodestra se lo aggiudica Rosa Menga, grillina. Sarà questo un referendum sull’amministrazione in carica come alcuni avevano paventato- leggi i maggiori critici del sindaco come il partito di Giuseppe Mainiero, Fdi- o avevano scongiurato, come gli schierati in tutto e per tutto con il sindaco e la candidatura di sua cognata? Ma poi, un altro nome, avrebbe sortito effetti diversi, visto il trend in corso a favore di Grillo? Si vedrà. Pesa la sconfitta a Manfredonia di Giandiego Gatta, che aveva brillato alle regionali e che a livello personale prende 300 voti in più di quelli di lista. Tasso ne totalizza 700 in più, come carisma appena sbocciato, come nemmeno i più longevi politici manfredoniani hanno mai ottenuto.

La Lega, stando ai risultati degli uninominali, non raggiunge l’agognato 10%, né a livello provinciale né regionale, nemmeno nella sua sede di nascita, quella con più tradizione insomma, cioè a San Severo, dove resta poco sopra il 7%. LeU, in qualche modo erede di Sel, passando per Senato e Camera, cioè con riferimenti istituzionali di peso quali Laura Boldrini e Pietro Grasso, nemmeno nelle zone tradizionalmente rosse supera il 2,5%. Il quarto polo, che nel 2013 stava nella coalizione di Monti, oggi viene trainata da Angelo Cera oltre il 4%, appunto perché ha il suo candidato di punta. In altri collegi si attesta sul 3% se non al 2%.

A cura di Paola Lucino, Foggia 05 marzo 2018