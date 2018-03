“Manfredonia – Cerignola”, quasi 8000 voti per la Lega. Melchiorre “Ottimo risultato”

Di:

Manfredonia, 5 marzo 2018. Politiche 2018: 7.763 i voti ottenuti dalla Lega alla Camera, collegio uninominale 15 “Manfredonia – Cerignola“, pari al 6,73% delle preferenze complessive. Al Senato, collegio uninominale Foggia 15.868 i voti ottenuti, pari al 7,93%.

1.855 i voti ottenuti nella sola Manfredonia, pari al 6,34%. Alla Camera nel 2013 i voti nella città sipontina, dell’allora Lega Nord, furono 21, pari allo 0,1%.

Nel giorno della vittoria dirompente del Movimento 5 Stelle nel Centro-Sud, in Puglia, e nello stesso collegio “Manfredonia-Cerignola” (con il neo parlamentare Antonio Tasso), la Lega di Salvini festeggia dunque i risultati conseguiti.

“Per quanto mi riguarda – dice a StatoQuotidiano la coordinatrice provinciale della Lega, Patrizia Melchiorre – abbiamo ottenuto un ottimo risultato nel collegio di riferimento, lo stesso dicasi in Provincia e al Senato. Sarebbe potuto andare ancora meglio – continua -, ma non possiamo che essere soddisfatti della vicinanza degli elettori. C’era volontà di un cambiamento ed è stato premiato il nostro lavoro nel territorio. Siamo cresciuti moltissimo. Le motivazioni? Non solo immigrazione e sicurezza – secondo la Melchiorre – ma anche per la coerenza e la trasparenza di Matteo Salvini“.

Sul Movimento 5 Stelle. ”Sin dal principio abbiamo portato avanti i nostri punti, le nostre idee. Matteo Salvini è stato coerente su immigrazione, sicurezza, tasse, legge Fornero. Forse i pentastellati si sono loro avvicinati a noi, in un secondo momento. Ma nonostante questo – continua – vedo molto dura un’alleanza per il Governo. Abbiamo bisogno di stabilità, non credo”.

“Cosa mi auspico ora per Matteo?. Beh (sorride,ndr, un ruolo da primo ministro, sicuramente”.

Infine i ringraziamenti per quanti hanno lavorato nella Lega a livello provinciale, consentendo il raggiungimento dei risultati in queste politiche. “Ringrazio innanzitutto i manfredoniani che ci hanno sostenuto, e anche coloro che avrebbero voluto farlo. Il nostro è un gruppo fantastico, non ha mai smesso di crederci. E’ sempre stato attivo, reattivo, coerente, costante e combattivo. Sempre. Non ci siamo fermati un solo minuto. Anche nel porta a porta. Nell’incontrare la gente, nel motivare e illustrare i nostri programmi, le nostre idee.”

“Un ringraziamento va a tutti i gruppi dei Comuni che hanno sostenuto il nostro percorso: i ragazzi, gli iscritti e i referenti della Lega di Torremaggiore, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano, San Marco in Lamis, Serracapriola. A loro va un immenso grazie per il contributo dato per il risultato finale. Un ringraziamento anche ai ragazzi di Zapponeta, entrati di recente nel nostro gruppo. Con loro si è creato un feeling particolare. La mia vittoria più grande? Aver allargato la conoscenza della Lega nel territorio. Stiamo cercando ora di andare avanti e di crescere ancora di più”.

Infine un messaggio ai ragazzi che nei giorni dell’arrivo di Salvini a Manfredonia hanno imbrattato il manifesto del leader della Lega: “Dico a questi ragazzi che hanno fatto una bravata. Sono dei ragazzi. Volevano scherzare? Non lo so. Mi auguro che crescano, sotto tutti i punti di vista. Credo che tra loro ci sia qualcuno che voglia forse crescere anche politicamente. La sana competizione non puo’ che rappresentare un bene per la politica, per la democrazia. Non accuso neanche chi ha sporcato i manifesti fuori la nostra sezione. Non li accuso, dentro ognuno di noi c’è qualcosa di buono. Spero solo siano stati dei ragazzi. Perchè se a rendersi autori di gesti incivili sono state degli adulti… beh, ci sarebbe da preoccuparsi. Ora – conclude – testa al prossimo Governo e al nostro rinnovato ruolo di radicamento e diffusione nel territorio”.

CAMERA UNINOMINALE

COLLEGIO MANFREDONIA CERIGNOLADATI PUGLIA – PROVINCE

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata