VOTAZIONI (IMMAGINE D'ARCHIVIO, PH ENZO MAIZZI)

Orta Nova. CARAPELLE 18,45% ORDONA 23,77% ORTA NOVA 16,32% STORNARA 15,64% STORNARELLA 17,64%. Ore 12 CARAPELLE 56,87% ORDONA 61,39% ORTA NOVA 50,29% STORNARA 53,76% STORNARELLA 59,45%. Ore 19 CARAPELLE 73,04% ORDONA 74,63% ORTA NOVA 68,39% STORNARA 80,00% STORNARELLA 74,87%. Ore 23 Questa l’affluenza registrata nel corso della giornata del 4 marzo per le politiche 2018. E infine il Comune di Orta Nova ha registrato un’affluenza definitiva del 67,95 % con 9030 votanti. Dato da leggere in positivo rispetto al 2013 quando la percentuale si fermò al 64,83% per la Camera dei deputati.

Questi i risultati. Movimento Cinque Stelle, 3780 voti per una percentuale del 43,92%; PD, 19,59% con 1686 voti; Forza Italia, con una percentuale del 17,81% e 1533 voti; Fratelli d’Italia, poco più di 300 voti; Lega Nord, 626 voti pari ad una percentuale del 7%. Daniela Iannuzzi Orta Nova. I dati dell’affluenza e dei voti riportati ultima modifica: da

