Di:



Manfredonia, 05 marzo 2018. Le nostre telecamere sorprendono Stefano Favale e Matteo Mancini al Caffè Bramanthe, mentre sorseggiano una gustosa spremuta d’arancia e discutono di Miss Galà dello Sport. Accade quel che non t’aspetti..infatti ben 4 ragazze miss Galà dello Sport 2018 si accomodano a tavolino per una piacevole conversazione. Stefano e Matteo scoprono che le 4 ragazze erano andate in precedenza da Marina Balzano Coiffeur per una splendida acconciatura e poi da Salvatore Favia per alcuni scatti d’autore. Cosa accade ancora? scopritelo guardando il video… “A tavolino con le Miss” a Manfredonia ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.